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100 Günde Benzinden 70 Litre Tasarruf Etti

100 gün önce makam aracı yerine neredeyse tamamen bisiklet kullanmaya başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 3 ayda 1.000 kilometreye yakın yol katederek benzinden 70 litre tasarruf etti.

100 Günde Benzinden 70 Litre Tasarruf Etti

100 gün önce makam aracı yerine neredeyse tamamen bisiklet kullanmaya başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 3 ayda 1.000 kilometreye yakın yol katederek benzinden 70 litre tasarruf etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:26
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100 Günde Benzinden 70 Litre Tasarruf Etti

İlçede artan trafik problemine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla 3 ay önce araçlarla bisikletlerin ortak yolu kullandığı ZEYBİS projesini başlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, proje sürecinde radikal bir karar alarak makam aracı yerine mümkün olduğunca bisiklet kullanmaya başladı. 100 günde 1.000 kilometreye yakın yol kateden Başkan Aydın, 3 ayda benzinden tam 70 litre tasarruf etti. Esnaf ziyaretinden toplantılara kadar Zeytinburnu içindeki neredeyse tüm programlarına bisikletle gidip gelen Başkan Aydın, ayrıca şu ana kadar 28 bin kalori yaktı. Günde 10 kilometreye yakın bisiklet süren Aydın, seyir halindeyken güvenliği de ihmal etmeyip kaskını yanından ayırmıyor.

İŞE BİSİKLETLE GİDİP GELİYOR

Trafik, çevre ve sağlık adına başlatılan ZEYBİS projesini “Trafik devrimi” olarak nitelendiren Aydın’a destek her geçen gün katlanarak artarken projeyle ilgili farkındalık oluşturmak adına her perşembe günü ise yüzlerce vatandaşın katılımıyla 10 kilometrelik bisiklet turları düzenleniyor. 7’den 70’e herkesin aynı anda pedal çevirdiği 10 kilometrelik turda uzun bir konvoy oluşturan kalabalık, Başkan Aydın ile birlikte sokak ve caddeleri turluyor.

Araç ve bisikletlerin ortak yolu kullanmaya başladığı Zeytinburnu’nda artık neredeyse tamamen bisiklet kullanan Başkan Aydın, Zeytinburnu’nda dalga dalga yayılan trafik devriminin İstanbul’daki tüm ilçeleri kapsamasını hedefliyor.

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