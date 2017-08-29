10 günlük bayram tatilinde siber suç kurbanı olmamanın 7 yolu

3) Seyahate çıkmadan önemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz çalındığı ya da kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.
4) İmkansız tekliflere aldanmayın! Kullanıcıların ilgisini çeken ‘Bedava‘, ‘Kazandınız‘ gibi mesaj ve e-maillere karşı uyanık olun. Gerçek olamayacak kadar güzel görünen tekliflere itibar etmeyin! 3 bin liralık telefon, 200 liraya teklif ediliyorsa, o tekliften uzak durun.
5) Ortak Wi-Fi noktalarından, gerekmediği sürece parasal işlemler yapmayın Güvenliği kuşkulu kablosuz internet noktalarında ya da internet kafelerde gerekmedikçe bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.
6) Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonunuz için her zaman güncel bir antivirüs yazılımı kullanın.
7) Bilgisayarınızı virüslere karşı tarayın: Fırsat buldukça bilgisayarınızı, tabletinizi olası virüs bulaşmalarına karşı online tarayın. Bu konuda ESET’in ücretsiz online tarama hizmetini kullanabilirsiniz. http://www.eset.com/tr/home/products/online-scanner/ adresinden bu tarayıcıya ulaşabilirsiniz.
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