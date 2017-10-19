"1" Numaraların büyük güç birliği

ÜLKEMİZİN akaryakıt ve madeni yağ sektörünün lider markası Petrol Ofisi ile Türk futbolu

nun en iyi futbol altyapı markası Altınordu, çok geniş çaplı bir “yol arkadaşlığı” projesine imza attı. “Petrol Ofisi Türkiye’nin Geleceğini Destekliyor” sloganıyla yola çıkan Petrol Ofisi, bu proje sayesinde kadrosunda yabancı oyuncuya yer vermeyen ve gençlere yaptığı yatırımla Türk futbolundaki en büyük değişim hareketini başlatan Altınordu’nun zirve yürüyüşüne hız kazandıracak ve böylelikle kırmızı-lacivertli kulübün “Türk gençlerini daha da ileriye taşıma” projesine en büyük desteği veren marka olacak.

EN BÜYÜK, EN UZUN SOLUKLU, EN KAPSAMLI

TFF 1. Lig tarihinin “en büyük”, “en uzun soluklu” ve “en kapsamlı” iş birliği projesinde imzaları, Bornova Belediye Stadı’nda Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper attı. Törene, her iki markanın üst düzey yöneticileri, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Altınordu FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, A Takım kaptanları Serkan Göksu ve Uğur Arslan Kuru’nun yanı sıra Erce Kardeşler ile Fatih Aktay, Futbol Meslek Okulu (AFMO), Futbol Eğitim Kurumu (AFEK) sporcuları ve teknik kadrosu eşlik etti. Altınordu ile Petrol Ofisi arasındaki güç birliği, A Takım forma sponsorluğu, U12 İzmir Cup ile diğer uluslararası küçük yaş futbol turnuvalarının destekçiliğinin yanı sıra geliştirilecek çeşitli projeleri içeriyor. Belirlenecek Petrol Ofisi istasyonlarında Altınordu formalarının da sergilenmesini içeren sözleşme, ilk etapta 3 yıllık olarak imzalandı. Projenin kapsamı, Altınordu’nun Süper Lig’e çıkmasıyla birlikte daha da genişletilecek.

BU TOPRAKLARIN İKİ BÜYÜK MARKASI

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yola çıktıkları 2012 yılından bu yana ilk kez özel bir kurum ile iş birliği içerisine girdiklerinin altını çizerek, “Biz, bu toprakların çocuklarına güvenerek yola çıktık ve beş yılımızı başarılı bir şekilde geride bıraktık. Şu anda Avrupa’da üç büyüklerden sonra en fazla tanınan futbol kulübüyüz. Daha geçen hafta İspanya’da Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal ve Real Sociedad ile bir araya gelerek karşılıklı neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Petrol Ofisi de bu topraklarda doğarak sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın saygınlığını kazanan bir Türk markası oldu. Ben bu projeye, bu topraklardan çıkan iki değerli kurumun güç birliği olarak bakıyor ve bu nedenle de gönülden destekliyorum” dedi.

TÜRK GENÇLERİNİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAK

Özkan, Petrol Ofisi ile birlikte çıkılan yolun standart bir forma sponsorluğu olmadığının da altını çizerek, “Altınordu forması bizim için çok değerli. Her bir ilmeğinde yüz yıla yaklaşan bir emek ve ter var. Böyle değerli bir ürünü, uzun süredir ticari pazarlık malzemesi yapmayı düşünmüyor ve formamızı UEFA ile yapacağımız önemli iş birliklerinde, bir sosyal sorumluluk projesinin ana aktörü olarak kullanmayı planlıyorduk. Ancak Petrol Ofisi, bize inanılmaz bir yaklaşım içerisinde geldi ve açıkçası aklımızı çeldi. Petrol Ofisi’nin içten, çocuklarımızı kucaklayan ve bugünü değil yarını düşünen yaklaşımını görünce, ‘evet’ dedik. Bu projeyle Türk gençlerine enerji kazandıran Petrol Ofisi’ne örnek yaklaşımı için teşekkür ediyor ve diğer kurumların da örnek almasını diliyorum. Bu iş birliğini, A Takım forma sponsorluğu değil, Türk gençlerini daha da ileriye taşıyacak bir projeye verilen destek olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

ŞİPER: İNSANİ DEĞERLERE YATIRIM YAPAN KULÜP

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Altınordu’nun bu iş birliğinin yaratacağı sinerji ve attığı sağlam, güçlü adımlar ile parlak günlerine yeniden kavuşacağından hiç şüphe duymuyoruz. Altınordu’nun, kısa vadede önce Süper Lig’de ardından da Avrupa Kupaları’nda başarılara imza atacağına inanıyoruz” dedi. Altınordu’nun sporcuların sadece futbol becerilerini değil, kişilik özelliklerini de geliştirmeyi hedefleyen, insani değerlere yatırım yapan bir kulüp olduğuna dikkat çeken Selim Şiper, “Bu iş birliğine imza atmamızın en önemli nedeni; hiç şüphesiz Altınordu’nun sahip olduğu bu özgün ve güçlü felsefesidir. Petrol Ofisi olarak biz de insanın değerini bilen, insana yatırım yapan bu felsefeyi benimsiyor ve destekliyoruz” diye konuştu.

Bu iş birliği ile iki kuruluşun birbirinden öğreneceği, vizyon ve yaklaşım açısından ilham alacağı çok şey olduğuna inandıklarını da kaydeden Selim Şiper şöyle devam etti:

“Altınordu, ayağı sağlam yere basan, ülke futboluna, sporuna gerçek katkıyı sağlayacak kalıcı başarıları hedefliyor. Tıpkı bizim gibi geleceğe bakıyor, geleceği tasarlıyor ve geleceğin alt yapısını bugünden yaratıyorlar. Bizler de Petrol Ofisi’nde yeni ufuklara bakıyoruz ve geleceğin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu nedenle Petrol Ofisi ve Altınordu Futbol Kulübü arasındaki bu iş birliği, çok doğru bir zamanlama ile çok doğru bir şekilde ve bir o kadar da anlamlı olarak gerçekleşen bir birliktelik, beraberlik.”

Petrol Ofisi A.Ş. hakkında

2016 yılında 30,8 milyar TL satış geliri elde eden Petrol Ofisi, Türkiye’nin en büyük özel sektör şirketlerinden biridir. Petrol Ofisi, 1.700’ü aşkın akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası, 9 akaryakıt, 3 LPG terminali, 20 havaalanı ikmal ünitesi ve yaklaşık 1,1 milyon metreküp depolama kapasitesiyle Türkiye’nin lider akaryakıt dağıtım ve madeni yağ şirketidir.

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