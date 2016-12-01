1 Aralık Dünya AIDS Günü

"2016-2020 HIV/AIDS Stratejik Planı çalışmaları başladı"
Şencan, HIV/AIDS vaka bildiriminde bulunan bireylerin daha uzun yaşayacağı bir dünya için dünya sağlık sektörünün belirlediği 2030 vizyonunu benimsediklerini aktardı.
HIV/AIDS ile ilgili bilgilerin güncelleneceğini belirten Şencan, şöyle konuştu: "Türkiye'de küresel hedeflere ulaşmak için 2016-2020 HIV/AIDS Stratejik Planı çalışmaları başladı. Bu planın amacı, HIV/AIDS açısından hassas ve önemli gruplara bilgi verilmesi, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde danışmanlık hizmetlerinin sunulması." YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan da yaptığı konuşmada, Türkiye'de tıp fakültelerinde Çekirdek Eğitim Programı çerçevesinde müfredatta bulaşıcı hastalıklara yer verildiğini aktardı. Tufan, bu kapsamda aile hekimlerinin de yeterli bilgiye sahip olacaklarını kaydetti.
Anadolu Haber Ajansı
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