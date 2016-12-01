ANKARA (AA) - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan, "Bu yıl içerisinde bin 734 vaka bildirimi yapıldı." dedi. Şencan, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 1985 ve 2015 yılları arasında 13 bin 766 HIV/AIDS vaka bildirimi yapıldığına işaret ederek şunları söyledi: "Bu yıl içerisinde bin 734 vaka bildirimi yapıldı. Türkiye hala HIV/AIDS'in az görüldüğü ülkeler arasında yer almakta ancak diğer yandan her yıl hastalık vaka bildirim sayısının arttığı görülüyor. Bu konuda nüfus, hastalığa ilişkin farkındalığın artışı, tanı ve tedavi hizmetlerindeki gelişmelerin etkisi var."



"2016-2020 HIV/AIDS Stratejik Planı çalışmaları başladı"

Şencan, HIV/AIDS vaka bildiriminde bulunan bireylerin daha uzun yaşayacağı bir dünya için dünya sağlık sektörünün belirlediği 2030 vizyonunu benimsediklerini aktardı.



HIV/AIDS ile ilgili bilgilerin güncelleneceğini belirten Şencan, şöyle konuştu: "Türkiye'de küresel hedeflere ulaşmak için 2016-2020 HIV/AIDS Stratejik Planı çalışmaları başladı. Bu planın amacı, HIV/AIDS açısından hassas ve önemli gruplara bilgi verilmesi, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde danışmanlık hizmetlerinin sunulması." YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan da yaptığı konuşmada, Türkiye'de tıp fakültelerinde Çekirdek Eğitim Programı çerçevesinde müfredatta bulaşıcı hastalıklara yer verildiğini aktardı. Tufan, bu kapsamda aile hekimlerinin de yeterli bilgiye sahip olacaklarını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı