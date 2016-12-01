banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

1 Aralık Dünya AIDS Günü

01 Aralık 2016 Perşembe 12:30
Bu haber 768 kez okundu

Türkiye Halk Sağlık Kurumu Başkanı Şencan: - "Bu yıl içerisinde bin 734 vaka bildirimi yapıldı. Türkiye hala HIV/AIDS'in az görüldüğü ülkeler arasında yer almakta ancak diğer yandan her yıl vaka bildirim sayısının arttığı görülüyor"

1 Aralık Dünya AIDS Günü
ANKARA (AA) - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan, "Bu yıl içerisinde bin 734 vaka bildirimi yapıldı." dedi. Şencan, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 1985 ve 2015 yılları arasında 13 bin 766 HIV/AIDS vaka bildirimi yapıldığına işaret ederek şunları söyledi: "Bu yıl içerisinde bin 734 vaka bildirimi yapıldı. Türkiye hala HIV/AIDS'in az görüldüğü ülkeler arasında yer almakta ancak diğer yandan her yıl hastalık vaka bildirim sayısının arttığı görülüyor. Bu konuda nüfus, hastalığa ilişkin farkındalığın artışı, tanı ve tedavi hizmetlerindeki gelişmelerin etkisi var." 

"2016-2020 HIV/AIDS Stratejik Planı çalışmaları başladı"
Şencan, HIV/AIDS vaka bildiriminde bulunan bireylerin daha uzun yaşayacağı bir dünya için dünya sağlık sektörünün belirlediği 2030 vizyonunu benimsediklerini aktardı.

HIV/AIDS ile ilgili bilgilerin güncelleneceğini belirten Şencan, şöyle konuştu: "Türkiye'de küresel hedeflere ulaşmak için 2016-2020 HIV/AIDS Stratejik Planı çalışmaları başladı. Bu planın amacı, HIV/AIDS açısından hassas ve önemli gruplara bilgi verilmesi, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde danışmanlık hizmetlerinin sunulması."  YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan da yaptığı konuşmada, Türkiye'de tıp fakültelerinde Çekirdek Eğitim Programı çerçevesinde müfredatta bulaşıcı hastalıklara yer verildiğini aktardı. Tufan, bu kapsamda aile hekimlerinin de yeterli bilgiye sahip olacaklarını kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.