Yazın en şık Casual takımları Giovane Gentile’de

Geçmiş ile geleceği harmanlayarak modern klasik konforu tasarımla buluşturan Giovane Gentile, detaylardaki işçilikleri ön plana çıkardığı casual takımlarıyla beylerin ofs şıklığına ortak oluyor. Sezonun en güçlü renklerini ve dokularını bu sezon casual takımlarına entegre eden Giovane Gentile, daima genç kalmayı seven beylerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Giovane Gentile’nin mükemmeliyetçi çizgisini yansıtan koleksiyon, şık ve sportif ceketlerin yanı sıra pantolon ve gömlekleriyle de cesur beylerin imzası oluyor. Retro ve minimal desenleri dokulu kumaşların yanı sıra çizgili kumaşlarla buluşturan Giovane Gentile casual koleksiyonunda, ergonomik tasarımı ön planda tutuyor. Giovane Gentile, gömleklerde kullandığı çizgilerler casual tarzınızı daha da sportif kılarken, ceketlerde kullandığı düğmeler de detaylardaki şıklığınız oluyor. Casual takımları açık kahverengi tonlardaki ayakkabı ve kemerlerle tamamlamanıza eşlik eden Giovane Gentile, yaz aylarında da gardırobunuzdaki yerini alıyor.