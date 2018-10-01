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Vadistanbul’da PJ Masks ile doyasıya eğlence

Vadistanbul çocuklar için eğlenceli ve macera dolu etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 6-14 Ekim tarihlerinde Vadistanbul’da kurulacak olan PJ Masks etkinlik alanında; renkli atölyeler ile Kedi Çocuk, Baykuş Kız ve Kertenkele Çocuk eğlence için çocukları bekliyor

Vadistanbul’da PJ Masks ile doyasıya eğlence

Vadistanbul çocuklar için eğlenceli ve macera dolu etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 6-14 Ekim tarihlerinde Vadistanbul’da kurulacak olan PJ Masks etkinlik alanında; renkli atölyeler ile Kedi Çocuk, Baykuş Kız ve Kertenkele Çocuk eğlence için çocukları bekliyor

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:42
3418 Okunma
Vadistanbul’da PJ Masks ile doyasıya eğlence

Eşsiz doğa manzarasıyla yepyeni bir AVM deneyimi sunan Vadistanbul; çocukların eğlenerek öğrenecekleri etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. PJ Masks etkinliğinde ne yok ki! Tırmanma duvarında zorlu ve eğlence dolu bir deneyim, PJ Maskeliler ile birlikte kurulan atölye alanında sevilen karakterlerin maskelerini boyama, yine en sevdikleri karakterlerin organik tattoo (dövme)’larını yapma, trambolin ile en yükseğe zıplama! Etkinliğe katılan çocuklar eğlence dolu oyunların ve atölyelerin yanında Kedi Çocuk, Baykuş Kız ve Kertenkele Çocuk ile tanışacak ve onları canlı izleyecek. Sevimli karakterlerin kostüm şovlarını da izleyecek olan çocuklar isterlerse karakterlerle fotoğraflar çektirecek ve o anları ölümsüzleştirecek. 6-14 Ekim 2018 tarihleri ve saat 12.00-20.00 arasında Vadistanbul’da zemin katta düzenlenecek PJ Masks etkinliği tüm çocuklara açık.

Vadistanbul’a İstanbul’un pek çok merkezinden ücretsiz servis ve Havaray ile ulaşılabiliyor. Vadistanbul’a ulaşım ve etkinlikler hakkında bilgi www.vadistanbul.com adresinden edinilebiliyor.

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