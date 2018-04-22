Üniversite Öğrencileri yarışı başarıyla tamamladı

5. Aksaray Ihlara Klasik Otomobil Festivali’ne katılarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü, restorasyonu öğrenciler tarafından gerçekleştirilen 1967 Model Volkswagen ile yoğun ilgi gördü.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü, 5. Aksaray Ihlara Klasik Otomobil Festivali’ne katıldı. Kulüp öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ve dört ay süren restorasyon çalışmaları sonrasında 1967 model Wolswagen ile start çizgisindeki yerini aldı.

Riders & Brothers Ankara Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen ve Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında iki gün boyunca yarış rotası, Aksaray’ın tanıtımı amacıyla tarihi noktalarından geçiş sağlandı. 21 Nisan günü Gücünkaya, Ağzıkarahan köyü, Saratlı, Demirci beldelerinden geçerek Gülağaç ilçesi ve Akmezar köyünden şehir merkezine geçildi. İkinci gün ise Güzelyurt, Selime, Belisırma ve Helvadere’den geçilerek yarış tamamlandı.

Yarışın startını veren Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü öğrencilerimizin restore ettiği otomobil ile yakından ilgilendi. Bir üniversitenin böyle bir festivale katılmalarından memnuniyetlerini dile getiren Başkan Yazgan, otomobilin restorasyon süreci hakkında bilgi almasının ardından yarışta başarılar diledi.

21 Nisan-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festivalde İstanbul Rumeli Üniversitesi Kamp Doğa ve Gezi Kulübü öğrencileri 50 kişilik gurup ile Aksaray’a gezi düzenleyerek, Ihlara Klasik Otomobil Festivali’nde arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Yarış boyunca otomobili Üniversite otobüsü ile takip eden Doğa, Kamp ve Gezi Kulübü öğrencileri aynı zamanda Aksaray’ın tarihi ve turistik alanlarını gezerek keyifli zaman geçirdi.