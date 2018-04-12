Türkkep tecrübeli bir ismi daha kadrosuna kattı

KEP, e-Tebligat, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Saklama gibi hizmetler ile şirketleri dijitalleştiren, Türkiye’nin öncü kurumu TÜRKKEP, sektörün önemli bir ismini daha ekibine dahil etti. Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarında, Pazarlama, İş Geliştirme ve Proje Yönetimi konularında önemli pozisyonlarda görev alan Kürşat Güney, TÜRKKEP’te Pazarlama, Ürün Yönetimi, İş Geliştirme, Proje Yönetimi alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nden 1989 yılında mezun olan Kürşat Güney, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. İş hayatı boyunca teknoloji sektörünün birçok önemli kuruluşunda satış ve pazarlama müdürlüğü, satış&pazarlama grup müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2000-2002 yılları arasında Siber Eğitim&İletişim Teknolojileri şirketinde Satış ve Pazarlama Grup Müdürü; 2002-2005 yılları arasında Sentim Bilişim’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2005’te Xerox Türkiye’ye transfer olan Güney, 2010 yılına kadar Ülke Satış Direktörü olarak görev yaptı. 2011-2012 yılları arasında Lidya Grup’ta Yönetici Direktör; 2012-2015 yılları arasında TNB KEP’te Genel Müdür; 2016-2017 yılları arasında ise Bilişim Eğitim Merkezi’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Eylül 2017’de şirketleri dijitalleştiren Türkiye’nin ilk özel kurumu TÜRKKEP’e transfer olan Güney, TÜRKKEP Pazarlama, Ürün Yönetimi, İş Geliştirme, Proje Yönetimi alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Güney; Xerox Türkiye’de görev yaptığı süre boyunca 2009’da “En İyi Satış Direktörü Ödülü”, “En İyi Proje Satış Ödülü”, 2007 ve 2008’de “Performans Ödülü”, 2006, 2007 ve 2008’de “Onur Kulübü Ödülü” aldı. ODTÜ Mezunlar Derneği ve Türkiye Bilişim Derneği üyesi olan Güney, evli ve iki çocuk babasıdır.