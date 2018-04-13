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Türkiye Nasıl Evlilik Teklif Ediyor?

Türkiye Nasıl Evlilik Teklif Ediyor?

13 Nisan 2018 Cuma 14:15
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Türkiye Nasıl Evlilik Teklif Ediyor?

TÜİK verilerine göre ülkemizde her yıl ortalama 600 bin kişi dünya evine giriyor. Düğün sürecinde yapılan harcamalar ise neredeyse 13-14 milyar TL’lik dev bir ekonomiyi oluşturuyor. Evliliğe giden yolun ilk adımı olan evlilik teklifi organizasyonu ise çiftler için en özel anlardan biri. Yıllarca hatırlanacak bir organizasyon isteyen çiftler, web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden kaliteli organizasyon hizmet verenlerine kolayca ulaşmayı sağlayan Armut’un kapısını çalıyorlar.

Son bir yılda aldığı evlilik teklifi organizasyonu taleplerini inceleyen Armut.com, Türkiye’nin nasıl evlilik teklif ettiğini ortaya çıkardı. Evlilik teklifi maliyetlerini, en çok tercih edilen mekan, zaman ve en popüler yöntemleri gösteren Armut’un verilerine göre; üç büyük il arasında en uygun maliyetli evlilik teklifi Ankara’da ediliyor. Evlilik tekliflerinin en çok gerçekleştiği ay Temmuz iken, teklif organizasyonunda en çok keman ve saksafon tercih ediliyor.

Ankara en ucuz seçenekleri sunuyor

Armut’un 01.03.2017-28.02.2018 tarihleri arasında aldığı evlilik teklifi organizasyonu talepleriyle oluşan verilere göre; 3 büyük il arasında, evlenme teklifi organizasyonlarında 950 TL ile 5.000 TL arasında değişen fiyat seçenekleriyle Ankara en ucuz opsiyonları sunan şehir olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul’da ise organizasyonlar ekstra isteklere göre 1.200 TL’den 10.000 TL’ye kadar geniş bir aralıkta fiyatlandırılabiliyor. İzmir’de ise minimum 1.300 TL’den başlayan evlilik teklifi organizasyonları 7.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

En çok teklif Temmuz’da!

Armut’un verilerine göre; evlilik tekliflerinin en çok gerçekleştiği ay mevsimin uygunluğundan dolayı Temmuz. Bunu, yeni yıla çift olarak girmek ve yılbaşının büyüsünü kullanmak isteyenlerin yoğun olarak tercih ettiği Ocak ayı takip ediyor.

Romantik Akşam Yemeği Hala Vazgeçilmez

Evlilik teklifi için en popüler mekanları da ortaya çıkaran Armut’a göre, mumlar eşliğinde romantik bir akşam yemeği hala vazgeçilmez. İstanbul’da son yılların trendi özellikle boğazda tekne turu ve lazer gösterisiyle evlilik teklif etmek iken, yaz aylarında sahilde yapılan organizasyonların, kış aylarında ise daha çok sinema salonunda yapılan sürprizlerin artığı görünüyor. Teklif organizasyonlarında en çok talep edilen enstrümanlar ise keman ve saksafon olarak ön plana çıkıyor. Düğün için ise İstanbul’da popüler tercih Boğaz iken, İzmir’de en çok tercih edilen mekanın Kordon olduğu görülüyor.

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