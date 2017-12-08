Stresten dökülen kaş ve kirpiklere etkili çözüm

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Kaş, kirpik dökülmeleri veya seyrekleşmesi estetik açıdan kadınların güzelliğinde bütünlüğü etkileyebiliyor. Sinoz tarafından geliştirilen kaş ve kirpiklerin tekrar güçlenmesine yardımcı olan serumlar, stres, üzüntü, alerji ve hormon değişikliklerinin neden olduğu seyrekleşme, dökülme gibi sorunlarla savaşmaya destek oluyor. Dolgun kirpik ve kaşlara doğal yollarla ulaşmak isteyen kişilerin tercihi olan Sinoz Kaş ve Kirpik Serumu, yüzde 100 bitkisel içeriği sayesinde kaş ve kirpiklerde etkili çözüm sunuyor. Kıl diplerinin güçlenmesinde fayda sağlayan at kestanesi ekstresi, gelişmelerini hızlandırmaya yardımcı F ve B7 vitaminleri içeren Sinoz Serumu ile kaş ve kirpiklerinde dolgun formu yakalayan kadınlar, etkileyici bakışlara sahip oluyorlar.

Sinoz Kaş ve Kirpik Serumu 89 TL