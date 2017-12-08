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Stresten dökülen kaş ve kirpiklere etkili çözüm

Stres, üzüntü ve alerji gibi nedenlerden dolayı dökülen kaş ve kirpiklerin yeniden uzaması için birçok yola başvuruluyor. Sinoz’un vitamin F ve B7 içeren Kaş Kirpik Serumu, her gün düzenli olarak uygulandığında uzunluğunu ve dolgunluğunu kaybeden kaş ve kirpiklerin tekrar güçlenmesine yardımcı oluyor.

Stresten dökülen kaş ve kirpiklere etkili çözüm

Stres, üzüntü ve alerji gibi nedenlerden dolayı dökülen kaş ve kirpiklerin yeniden uzaması için birçok yola başvuruluyor. Sinoz’un vitamin F ve B7 içeren Kaş Kirpik Serumu, her gün düzenli olarak uygulandığında uzunluğunu ve dolgunluğunu kaybeden kaş ve kirpiklerin tekrar güçlenmesine yardımcı oluyor.

08 Aralık 2017 Cuma 17:30
4999 Okunma
Stresten dökülen kaş ve kirpiklere etkili çözüm

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Kaş, kirpik dökülmeleri veya seyrekleşmesi estetik açıdan kadınların güzelliğinde bütünlüğü etkileyebiliyor. Sinoz tarafından geliştirilen kaş ve kirpiklerin tekrar güçlenmesine yardımcı olan serumlar, stres, üzüntü, alerji ve hormon değişikliklerinin neden olduğu seyrekleşme, dökülme gibi sorunlarla savaşmaya destek oluyor. Dolgun kirpik ve kaşlara doğal yollarla ulaşmak isteyen kişilerin tercihi olan Sinoz Kaş ve Kirpik Serumu, yüzde 100 bitkisel içeriği sayesinde kaş ve kirpiklerde etkili çözüm sunuyor. Kıl diplerinin güçlenmesinde fayda sağlayan at kestanesi ekstresi, gelişmelerini hızlandırmaya yardımcı F ve B7 vitaminleri içeren Sinoz Serumu ile kaş ve kirpiklerinde dolgun formu yakalayan kadınlar, etkileyici bakışlara sahip oluyorlar.

Sinoz Kaş ve Kirpik Serumu 89 TL

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 08.12.2017 17:33
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