Shell Eco-Marathon Avrupa heyecanı başlıyor

33 yıldır düzenlenen Shell Eco-marathon Avrupa heyecanına sayılı günler kaldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 13 takımın katılacağı yarışmada, Avrupa ülkelerinden toplam 166 takım, tasarladıkları ve ürettikleri araçlarla “en az enerjiyle en uzun mesafeyi” katedebilmek için yarışacaklar.

Shell'in, inovasyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamındaki en önemli projelerinden biri olan Shell Eco-marathon yarışmasında benzin ve dizelin yanı sıra hidrojen, elektrik, biyoyakıtlar gibi geleceğin enerji kaynaklarıyla çalışan prototip otomobiller tasarlayan ve üreten öğrenciler, Avrupa’da dereceye girmek için aylarca hazırlık yapıyorlar.

Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Sakarya, Trabzon’dan katılan 12 üniversite ve 1 liseden yaklaşık 150 öğrenci ile Türkiye, 24 ülke içerisinde en fazla takım ile yarışmaya katılan ilk 3 ülkeden biri. Takımlar, 5-8 Temmuz tarihleri arasında Londra’daki Olimpiyat Parkı’nda düzenlenecek olan Shell Eco-marathon Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecekler.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem Shell Eco-marathon’la ilgili olarak şunları söyledi: “Shell, artan enerji talebine çözüm sunmak için yenilenebilir enerji gibi alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmakta ve aynı zamanda enerjinin verimli kullanılması için projeler geliştirmektedir. Bilgi ve birikimimizi gençlerimizin mühendislik ve tasarım zekalarıyla birleştirmekten, onları küresel platformda ülkemizi temsil ederken görmekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye olarak küresel yarışmaya 13. kez katılıyoruz ve son 3 yıldır Eco-marathon yarışmasını Türkiye’de TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ve OİB (Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği) işbirliği ile yürütmekten büyük heyecan duyuyoruz. Öğrencilerimizin inovasyon ve teknoloji alanındaki gelişimini görmek bizleri çok mutlu ediyor. İleride hepsinin yerli otomobil gibi Türkiye için önemli teknoloji ve inovasyon projelerinde rol alacağına inancım tam.

Shell Eco-marathon’da öğrencilerimiz sadece tasarım ve mühendislik becerilerini geliştirmekle kalmıyor, finans kaynağı bulma, takım çalışması, iletişim yönetimi, proje yönetimi gibi bir çok farklı konuda gelişim imkanı buluyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, onları destekleyen akademisyenlere, ulaşımlarına sponsor olan Pegasus Havayolları’na, araçların nakliyesine destek olan Alışan Lojistik’e ve destek veren diğer kuruluşlara teşekkür ediyorum.”