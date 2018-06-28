Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5916
STERLİN
6.0063
EURO
5.3181

Rüya, Pegasus filosuna katıldı

Rüya, Pegasus filosuna katıldı

28 Haziran 2018 Perşembe 12:58
3150 Okunma
Rüya, Pegasus filosuna katıldı

Yeni nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan beşincisi olan TC-NBV kuyruk tescilli “Rüya” isimli uçağı teslim aldı. Fransa’nın Toulouse şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na dün akşam itibariyle iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 21. ve Pegasus filosunun 79. uçağı olma özelliğini taşıyor.

5,7 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahip olan Pegasus’un filosunda 45 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200ceo ve 21 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 79 adet uçak bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Shell Eco-Marathon Avrupa heyecanı başlıyor
Shell Eco-Marathon Avrupa heyecanı başlıyor
İNSANLARI TANIŞTIRAN ŞEKER MENTOS “SAY HELLO”
İNSANLARI TANIŞTIRAN ŞEKER MENTOS “SAY HELLO”
Binlerce marka profesyoneli Seattle’da bir araya geldi
Binlerce marka profesyoneli Seattle’da bir araya geldi

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim