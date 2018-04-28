RE/MAX Türkiye’ye sosyal medya ödülü

Ülke genelindeki ofisleri ile profesyonel gayrimenkul pazarlama ve danışmanlık hizmetleri sunan RE/MAX Türkiye, Social Media Awards Turkey 2018’de emlak kategorisinde sosyal medyayı en iyi kullanan marka seçildi. RE/MAX Türkiye, bu başarısı ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen yarışmada Altın Ödül’e layık görülmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten RE/MAX Türkiye Dijital Pazarlama ve Marka İletişimi Müdürü Doğukan Yüncü, “İletişim faaliyetlerimizi dijital pazarlama/marka iletişimi çatısı altında sosyal medya kanallarımız üzerinden yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hedef kitlemiz, kullanıcılarımız ve müşterilerimizle devamlı iletişimde kalabilmek, markamızı ve ürünlerimizi daha iyi anlatabilmek için farklı kanallardan paylaşımlar yaparak fayda sağlamaya ve farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Marka bilinirliliğine verdiğimiz önemin yanı sıra, son tüketicinin de hayatını kolaylaştırmak amacındayız. Son dönemlerde video içeriklere ağırlık veriyoruz. Özellikle Gayrimenkul Danışmanlığı’nın nasıl bir meslek olduğunu aktarmak ve bayilik fırsatlarını duyurmak için, gerçek RE/MAX’liler ile ters algoritma mantığına dayanan içerikler üretiyoruz” dedi.