Porçöz’den temizliğe yeni çözümler

Porçöz, temizlik çözümlerini elektrikli ev aletleri ile buluşturdu. Buharlı Ütü, Elektrikli Su Isıtıcısı, Espresso, Çay ve Kahve Makinesi temizliğinde fark yaratacak Porçöz Küçük Ev Aletleri Temizleyici’nin yanı sıra Çamaşır Makinesi Temizleyici ve Bulaşık Makinesi Temizleyici’den oluşan üçlü ürün serisi ile cihazlarınızı zorlu kirlerden arındırarak hem performansını artırıyor hem de bakımını kolaylaştırıyor. Porçöz’ün yeni ürünleri düzenli kullanımda ise ev aletlerinin ömrünü uzatıyor.

Hayatı kolaylaştıran güçlü formülleri ile etkili çözümler sunan Porçöz, temizliğe yeni çözümler getirmeye devam ediyor. Porçöz’ün Küçük ev aletleri, Bulaşık Makinesı ve Çamaşır Makinesi temizliği için özel olarak üretilen serisi raflarda yerini aldı. Yeni ürünler yemek artıklarından deterjan kalıntılarına, yağ birikintilerinden kireçlere kadar kurtulması zor kirleri söküp atıyor.

Porçöz Küçük Ev Aletleri Temizleyici

Buharlı Ütü, Su Isıtıcısı, Espresso, Çay ve Kahve makinesi gibi suyla çalışan küçük ev aletlerinin temizliği için geliştirilen Porçöz Küçük Ev Aletleri Temizleyici, cihazlar içinde biriken kireçleri kolayca çıkartmanızı sağlıyor. Cihazların tıkanmasına sebep olan kirecin yanı sıra pas ve kiri de zarar vermeden yok etmenize yardımcı oluyor.

Porçöz Bulaşık Makinesi Temizleyici

Yağ, yemek artıkları ve kireci temizlemek üzere geliştirilen özel formülü sayesinde kirleri kolayca çıkartan Porçöz Bulaşık Makinesi Temizleyici, makinenizden yayılan kötü kokuları da önlüyor. Ayrıca ürün makineniz için hayati önem taşıyan pervane, filtre, boru ve su giderleri gibi parçaları da temizleyerek %100 hijyen sağlıyor.

Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici

Çamaşır makinenizin içinde zamanla biriken kireç ve deterjan kalıntılarına karşı özel olarak geliştirilen Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici, deterjan gözü, makine lastiği gibi alanlarda oluşan kiri ve küfü zahmetsizce temizliyor. Makine kazanı, boru ve su giderlerinin temizliğinde de kullanılabilen Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici, ferah kokusu ve sağladığı hijyen ile makinenizin ilk günkü kadar temiz görünmesini sağlıyor.

Deneyen her 10 kadından 9'u beğeniyor*

Porçöz’ün yeni ürünleri, içerdiği güçlü formüller sayesinde her ürünle temizlenemeyen ve rutin bakım isteyen hassas ev aletlerinin temizliğini hem kolaylaştırıyor hem de ilk günkü kadar temiz görünüm kazandırıyor. Yapılan araştırmalara göre deneyen her 10 kadından 9'unun beğendiği Porçöz Küçük Ev Aletleri Temizleyici, Bulaşık Makinesi ve Çamaşır Makinesi Temizleyici düzenli kullanımda, ev aletlerinin bakımını yaparak, ömrünü uzatıyor.

*Bağımsız araştırma kuruluşu tarafından Ağustos 2017'de yapılan tüketici testi sonuçlarına göre.