Philips, Kablosuz Özgürlüğün Dünyasına Davet Ediyor!

Philips Flite serisi kulaklıklar, Dayanıklı ve hafif olmalarının yanı sıra, kolayca katlanıp taşınabilme özellikleriyle müziğini gittikleri her yere taşımak isteyenler için mükemmel bir seçenek…



Geliştirdiği ürünlerle müzik deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Philips, Flite serisini Hyprlite ve Everlite kulaklıklar ile güçlendiriyor. Flite serisine eklenen kulakiçi Hyprlite SHB4205 ve başbantlı Everlite SHB4805 bluetooth kulaklık, benzersiz tasarımları, esneklikleri, kulakta hissedilemeyecek kadar hafif oluşları ve yüksek ses kaliteleriyle yerçekimine meydan okuyor. Dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilen Philips Flite serisi kulaklıklar, müzik dinlerken yürümeyi sevenler için de ideal seçenek.



Müziğini gittiği her yere götürmek isteyenlere

Hafif malzemeler kullanılarak üretilen Flite kulaklıklar, uzun süreli kullanımlarda konfor sağlamak için kulakların doğal kıvrımlarını izleyen tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Katlanarak en küçük çantalarda bile kendine yer bulabilen Flite kulaklıklar, ince ve hafif tasarımlarına rağmen doğal ses ve yüksek bas kalitesi sunuyor. Ses sürücüleri, kulaklık gövdesindeki havalandırmaları ve akustik hacimleri incelikle ayarlanan Philips Flite kulaklıklar, kullanıcılarını daha büyük kulaklıklardan beklenecek türde netlik ve bas kalitesiyle buluşturuyor.



Flite ailesinin başbantlı üyesi: Everlite

Güçlü 32 mm sürücüler, sadece 137 gr ağırlığında baş bandı, yumuşak ve ergonomik kulak yastıkları ve benzersiz ses yalıtımı Everlite kulaklıkları farklı kılan özelliklerden sadece birkaçı. Tam şarjla 13 saatlik kesintisiz müzik dinleme avantajı sunan Everlite kulaklıklar, hızlı şarj teknolojisiyle de sadece 5 dakikalık şarjla 1 saat çalma süresi sağlıyor. Philips Flite ailesine yeni katılan Kablosuz Everlite SHB4805 ile kesintisiz müzik her yerde kullanıcısının yanında.



Tüy kadar hafif: Hyprlite

Hafifliğiyle dikkat çeken ve sadece 38 gr gelen Hyprlite kulakiçi kulaklıklar, 12,2 mm ses sürücüleri ile derin ve güçlü bir bas deneyimi yaşatıyor. Tam şarjla 7 saatlik müzik dinleme süresine sahip olan Hyprlite kulaklıkların boyun bandı telefona çağrı geldiğinde titreşerek kullanıcısını uyarıyor. Hyprlite ailesinin yeni üyesi Kablosuz Hyprlite SHB4205 kulakiçi kulaklık, uzun süreli kullanımda da maksimum konfor sağlıyor. Philips Flite serisi kulaklıklar hakkında detaylı bilgiye ve satış noktalarına www.philips.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.



Gibson Brands Hakkında

Müzik aletleri, tüketici elektroniği ve profesyonel ses alanında bir dünya lideri olan Gibson Brands, müşterileri için yaşam ve müzik kalitesini geliştirmeye kendini adamıştır. 1894 yılında kurulan ve merkezi Nashville, Tennessee, ABD'de bulunan Gibson Brands dünya çapında üretim, pazarlama, araştırma ve geliştirme merkezlerine sahiptir. Daha fazla bilgi için www.gibson.com adresini ziyaret edin.





Gibson Innovations, ses ve eğlenceye odaklı küresel bir merkezdir. Kulaklık, ses sistemleri, soundbar ve bağlantılı ses sistemleri dahil önde gelen kategorilerde Philips ve Onkyo gibi dünyanın en tanınmış markalarıyla işbirliğinde bulunan lider bir oyuncu olarak Gibson Innovations, müşterilere en iyi ses ürünlerini ve deneyimlerini sunar.

Basın Bülteni