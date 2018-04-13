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PETDER’İN YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Conrad Otel’de 13 Nisan 2018 tarihinde yapıldı.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda PETDER’in geçmiş döneme ait faaliyetleri ve 2018 yılı bütçesi Genel Kurul’un onayına sunuldu, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi.

PETDER’İN YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Conrad Otel’de 13 Nisan 2018 tarihinde yapıldı.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda PETDER’in geçmiş döneme ait faaliyetleri ve 2018 yılı bütçesi Genel Kurul’un onayına sunuldu, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi.

13 Nisan 2018 Cuma 16:14
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PETDER’İN YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Toplantının açılış konuşmasını, Ocak 2015 tarihinden bu yana PETDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Martin Thomsen gerçekleştirdi. PETDER’in 22 yıldır, sadece güvenilir ve objektif bir bilgi kaynağı olarak değil, aynı zamanda etkin ve etkili bir savunucu olarak akaryakıt sektörünü temsil ettiğini belirten Thomsen, Derneğin yaklaşık %85 pazar payı temsil gücüyle, ülkenin her köşesindeki 20 milyondan fazla araca daha iyi akaryakıt, hizmet ve ürün sağlamak amacıyla paydaşlarıyla birlikte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında gerçekleşen ilk Yönetim Kurulu Toplantısında, Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yaşar Taşkıran Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Ahmet İzzet Eke ise Muhasip Üyeliğe seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Selim Şiper yaptığı konuşmasında, sektörün 100’ün üzerinde dağıtıcı, 102 depolama tesisi, 13 bin bayi, 150 bin çalışanı ile yaklaşık 140 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştığına dikkat çekti. Şiper, “PETDER çatısı altında tüm üyelerimiz ile birlikte; ulaşım, inşaat, altyapı projeleri ve endüstriyel faaliyetlere yakıt tedarik ederek, Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden birisi olarak, ekonomik istikrarın devamına katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi. Selim Şiper, “Önümüzdeki dönemde de, rekabetçi pazarı tam olarak özümsemiş bir serbest piyasa yapısı içinde, Türkiye’nin büyümesi ve halkımızın refahı için çok daha güçlü bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu.

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