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Mercedes-Benz Türk’e 50. yılında iki özel ödül

Mercedes-Benz Türk 50. yılında otomotiv sektörünün en kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan ‘ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri’ töreninde, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Mercedes-Benz Türk’e 50. yılında iki özel ödül

Mercedes-Benz Türk 50. yılında otomotiv sektörünün en kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan ‘ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri’ töreninde, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

05 Ocak 2018 Cuma 14:08
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Mercedes-Benz Türk’e 50. yılında iki özel ödül

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ‘ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri’,  4 Ocak 2018 gecesi Raffles İstanbul’da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Gecede 20 dalda otomotivin 2017’deki en önemli marka ve etkinlikleri açıklandı. Mercedes-Benz Türk, yenilenen E-Serisi ailesinin üyeleri ile kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle Türkiye’deki ilk kez gerçekleştirdiği basın test sürüşüyle “Yılın Basın Lansmanı“ ödülünü aldı. Yılın basın lansmanı kategorisinin kazananı, otomotiv editörlerinin oylarıyla belirlendi.

Mercedes-Benz Türk “Jüri Özel Ödülü“ kategorisinde ise “Mercedes-Benz 50’inci Yıl Basın Toplantısı“ etkinliği ile ödüle layık görüldü. Şirket, Türkiye’de kuruluşunun 50. yılını İstanbul Davutpaşa’da, faaliyetlerine başladığı eski otobüs fabrikasında görkemli bir törenle kutladı. Film seti gibi kurulan ‘50. Yıl Sokağı’nda manavından bakkalına, kahvehanesinden gazete bayisine kadar eski İstanbul sokaklarının canlandırıldığı giriş bölümünde konuklar, Mercedes-Benz Türk’ün kurulduğu 50 yıl öncesinin Türkiye’sine doğru yolculuğa çıkarıldı.

Törene Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, Hafif Ticari Araçlar Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli katılırken, etkinlik ajansı Livecom’dan Şirket Ortakları Mark Deichmann ve Tanja Deichmann katıldılar.

Törende ekip adına ödülü alan Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, “Şirketimizin 50. yılını kutladığımız 2017 yılında, bu iki çok özel ve gurur verici ödülü almanın mutluluğu yaşıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören otomotiv editörleri ve jürinin çok değerli üyelerine, ayrıca başarımızda katkısı olan tüm arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Mercedes-Benz Türk olarak, yarım asırlık mirasımızı ve başarılarımızı geleceğe taşımayı hedefliyoruz” dedi.

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