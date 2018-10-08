LOGO, E-DEFTER ÇÖZÜMLERİNİ GENİŞLETİYOR

Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı günümüzde firmaların e-Dönüşüm konusunda yaptıkları yatırımlar da artıyor. E-Dönüşüm ile firmalar hem tasarruf sağlıyor hem de rekabet güçlerini artırıyor. Logo e-Defter çözümüyle, günlük iş hayatında oldukça fazla işgücü harcanan ticari defterler kolayca hazırlanabiliyor ve hazırlanan defterlerin berat dosyaları elektronik olarak GiB’e rahatlıkla gönderilebiliyor. eLogo Genel Müdürü Başak Kural, dijitalleşme konusunda sundukları çözümleri ve e-Defter uygulamasında yaptıkları yatırımları EKOVİTRİN’e anlattı.

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