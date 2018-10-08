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LOGO, E-DEFTER ÇÖZÜMLERİNİ GENİŞLETİYOR

eLogo Genel Müdürü Başak Kural, “Platform bağımsız bulut tabanlı yeni e-Defter uygulamamız ile mevcut durumdaki e-Defter çözümlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. 2018 yılı Q4’te lansmanını yapacağımız uygulamamız ile beraber Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı e-Defter çözümlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz” dedi.

LOGO, E-DEFTER ÇÖZÜMLERİNİ GENİŞLETİYOR

eLogo Genel Müdürü Başak Kural, “Platform bağımsız bulut tabanlı yeni e-Defter uygulamamız ile mevcut durumdaki e-Defter çözümlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. 2018 yılı Q4’te lansmanını yapacağımız uygulamamız ile beraber Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı e-Defter çözümlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz” dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:32
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LOGO, E-DEFTER ÇÖZÜMLERİNİ GENİŞLETİYOR

Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı günümüzde firmaların e-Dönüşüm konusunda yaptıkları yatırımlar da artıyor. E-Dönüşüm ile firmalar hem tasarruf sağlıyor hem de rekabet güçlerini artırıyor. Logo e-Defter çözümüyle, günlük iş hayatında oldukça fazla işgücü harcanan ticari defterler kolayca hazırlanabiliyor ve hazırlanan defterlerin berat dosyaları elektronik olarak GiB’e rahatlıkla gönderilebiliyor. eLogo Genel Müdürü Başak Kural, dijitalleşme konusunda sundukları çözümleri ve e-Defter uygulamasında yaptıkları yatırımları EKOVİTRİN’e anlattı.

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