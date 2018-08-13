Kiğılı’da %60 indirimi ve muhteşem bayram kampanyaları!

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, hem şık hem de rahat tasarımlarıyla erkeklerin bayramda da stillerinden asla taviz vermemelerini sağlıyor. Görünümüne özen gösteren erkekler, hem yüzde 60 indirimle sezon alışverişlerini tamamlıyor hem de yeni kampanya ile diledikleri 2 adet gömlek, 2 adet pantolon ve 2 adet bermudaya 99,98 TL’ye sahip olarak tarz sahibi bir görünümü garantiliyor.

Casual tarzın vazgeçilmezleri Kiğılı’da

Kiğılı’da her ana uygun sayısız parça, yalın çizgileriyle erkeklerin stillerini yansıtmasına olanak tanıyor. Rahatlığı zirveye taşıyan parçalar, casual tarza şıklık katıyor. Farklı kumaş ve renk seçenekleriyle erkeklere özgürlük alanı açan Kiğılı İlkbahar Yaz koleksiyonunda yer alan tasarımlar, konforu modern tarzla birleştirerek şıklığından vazgeçmeyen erkeklerin gün boyunca yanında oluyor.

Farklı anlara uygun hem spor hem şık pantolonlar

Günlük hayatta en çok kullanılan spor ve denim pantolonlar gün boyunca şıklığı ve konforu garantilerken, pamuklu kumaşla hazırlanan spor pantolonlar, rahat ve terletmeyen yapısıyla, hayatının her alanında fonksiyonel tasarımlar arayan erkeklerin tercihi oluyor.

Rahatlığın sırrı bermuda şortlar

Pamuklu kumaşların kullanıldığı bermuda şortlar spor şık kombinlerin vazgeçilmezleri oluyor. Bermuda şortlar, bordadan yeşile, maviden turuncuya zengin renk seçenekleri sayesinde kolaylıkla her parça ile kombinlenerek günün her anında erkeklerin tarzını yansıtmasına olanak verirken, aynı zamanda rahatlığı ön planda tutanlara konfor vadediyor.

Kullanım kolaylığı sağlayan gömlekler

Kiğılı’nın dört mevsim tercih edilen gömlekleri günün her anında kullanılabiliyor. Farklı baskı ve desenleriyle pek çok farklı tarza uyum sağlıyor. İş hayatında en çok tercih edilen kolay ütülenebilen gömlekler olurken, spor gömlekler ise hafta sonlarına yepyeni bir soluk getiriyor.

Konforu, performansı ve stili bir arada sunan tasarımlarıyla dikkat çeken Kiğılı’nın, birbirinden şık parçalarıyla erkekler bayramı tarz ve modern parçalarla geçirirken, hem ofiste, hem tatillerde hem de hafta sonlarında giyilebilen kombinlerle gardıroplarını yenileme şansı yakalıyor.