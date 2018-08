Kiğılı’da %60 indirimi ve muhteşem bayram kampanyaları!

Kiğılı, Kurban Bayramı döneminde hem hediye almak isteyenleri hem de bayram alışverişi yapmak isteyenleri birbirinden hesaplı kampanyalar ve indirimle karşılıyor. Dileyenler 2 adet gömlek 99,98 TL, 2 adet pantolon 99,98 TL, 2 adet bermuda 99,98 TL kampanyasından yararlanırken, dileyenler de yüzde 60 indirimle gardıroplarına yepyeni bir soluk getirme fırsatı yakalıyor. Türkiye’nin erkek giyim markası, her yaşa, her bedene ve her tarza hitap eden çok geniş koleksiyonuyla şehirli, modern erkekleri mutlu edecek seçenekler sunuyor.