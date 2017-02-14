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Kaymakam Sezgin için İzmir Valiliğinde tören

14 Şubat 2017 Salı 13:21
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Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Dikili Kaymakamı Sezgin için İzmir Valiliğinde resmi tören düzenlendi

Kaymakam Sezgin için İzmir Valiliğinde tören
İZMİR (AA) - Akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin için İzmir Valiliğinde resmi tören yapıldı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Manisa Valisi Hakan Güvençer, vali yardımcıları, kaymakamlar, müfettişler ve merhum kaymakamın eşi Nurcan Sezgin, çocukları ile yakınları katıldı. 

Vali Ayyıldız, konuşmasında, Kaymakam Sezgin'in tam bir Anadolu insanı olduğunu, görevi başında hayatını kaybettiği için bir anlamda şehit de sayılabileceğini kaydederek, acılı yakınlarına başsağlığı diledi.

Mustafa Nazmi Sezgin'in Türk bayrağı sarılı tabutunu okşayarak vedalaşan eşi Nurcan Sezgin'i, yakınları ve görevliler teskin etmeye çalıştı.

Sezgin'in cenazesi, Dikili Kaymakamlığı önünde düzenlenecek resmi tören ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Korubaşı köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Çanakkale'de 1961 yılında dünyaya gelen Mustafa Nazmi Sezgin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra yurdun çeşitli yerlerinde görev yapmıştı. 

Evli ve 2 çocuk babası Sezgin, akciğer kanseri tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde bugün hayatını kaybetmişti.

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