Isı kontrolü sağlayan All Seasons Tech

Sıcak bir yaz günü ya da buz gibi, karlı bir kış gecesi… Değişen iklim koşulları ile mevsimler arası geçişler beklenmedik sürprizler yapabiliyor. İnovasyona odaklanan Dockers®, Smart 360 Flex ürünlerinin ardından Smart Koleksiyonu’nun yine inovatif ürün yelpazesine ait All Seasons Tech™’i Dockers® erkekleriyle buluşturuyor. Dockers®, Sonbahar 2018 sezonunu, Smart Koleksiyonu’nun değişen iklim koşullarına uyum sağlayan inovatif ürünü All Seasons Tech™ ile karşılıyor.

Dockers®, her daim rahat, esnek ve şık tarzıyla erkeklerin işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Dockers®’ın yeni serisi Smart Koleksiyonu’nun inovatif ürünü All Seasons Tech™ khaki pantolonlar, değişen iklim koşullarına uyum sağlayarak, sıcaklığın daha verimli bir şekilde kontrol edilmesini sağlıyor. Sıcak ve soğuk hava koşullarında ısı kontrolü sağlayan hafif ve tasarım harikası kumaşlardan oluşan All Seasons Tech™ khaki pantolonlar, yaşanan hava değişikliklerine bağlı olarak ısı kontrolünü sağlıyor. Beş farklı renk seçeneğine sahip olan All Seasons Tech™ ile istediğiniz kombini yaparak kendi tarzınızı yaratmanız mümkün.

30 yıldan uzun süredir khaki pantolonlar alanında otorite olmayı sürdüren Dockers®, uzmanlığını inovasyonla bir araya getiren yeni koleksiyonu ile teknoloji ve akıllı ayrıntıları ürünlerinde buluşturuyor. Yıl boyunca değişen iklim şartları ve çevresel faktörlere uyum sağlayan All Seasons Tech™ ile Dockers® erkekleri, hem konforlarından hem de şıklıklarından ödün vermeyecek. Sonbahar 2018 sezonunun yeni ürünü All Seasons Tech™, üst düzey işlevsellik ve dayanıklılığın yanı sıra, Dockers®’ın kaliteden asla ödün vermeyen, her zaman üstün konfor sunan özelliklerinden de izler taşıyor. Mevsim geçişlerinde oluşan ani hava değişikliklerine uyum sağlayan All Seasons Tech™, bu yapısı sayesinde her mevsim kullanılabiliyor ve kıyafet seçimini kolaylaştırıyor. Yoğun ve aktif geçirilen bir günde artan vücut ısısına pararel olarak vücut ile de uyum sağlayan All Seasons Tech™, sağladığı rahatlık ve konforu her hava durumunda sürdürüyor.

Kırışmayan tasarımlardan lekeye tutmayan ürünlere kadar geniş bir inovatif ürün yelpazesine sahip olan Dockers®, Sonbahar 2018 sezonuna yönelik inovatif khaki pantolonlardan oluşan yeni Smart Koleksiyonu ile erkeklerinin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam ediyor.