İNSANLARI TANIŞTIRAN ŞEKER MENTOS “SAY HELLO”
“MERHABA” DEMENİN DAHA İYİ BİR YOLU OLSA NASIL OLURDU?
TANIMADIĞINIZ BİR İNSANA “MERHABA” DEMEK YEPYENİ BİR ARKADAŞLIĞIN BAŞLANGICI OLABİLİR.
MENTOS İSE, YENİ VE SIRADIŞI ÜRÜNÜ MENTOS SAY HELLO İLE MERHABA DEMENİN BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ, YEPYENİ YOLLARINI SUNUYOR.
HER DRAJEDE UFAK Bİ’ YARDIM!
MENTOS’UN “İNSANLARIN BİRBİRLERİYLE İLETİŞİME GEÇMESİ İÇİN UFAK Bİ’ YARDIMCI” KONUMLANDIRMASI, MENTOS SAY HELLO İLE ÜRÜNÜN KENDİSİNE TAŞINIYOR.
TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK BASKILI ŞEKERİ MENTOS SAY HELLO’NUN PORTAKAL VE AHUDUDU AROMALI DRAJELERİNİN ÜZERİNDE “ÇAK Bİ’ BEŞLİK”, “SARIL”, “Bİ’ SELFIE ÇEK”, “TAŞ-KAĞIT-MAKAS OYNA”, “ÖPÜCÜK YOLLA” GİBİ ESPRİLİ ÖNERİLER BULUNUYOR.
MENTOS SAY HELLO, “HER DRAJEDE UFAK Bİ’ YARDIM” SLOGANIYLA HERKESİ BİRBİRİNE MENTOS İKRAM EDEREK TANIŞMAYA VE KAYNAŞMAYA DAVET EDİYOR.