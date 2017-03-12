"HOLLANDA'DA DÜN GECE TÜM ÖZGÜRLÜKLER ASKIDAYDI"

"Hollanda'da gerçekten çok acı bir gece yaşadık"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, burada yaptığı açıklamada, çok gayriinsani ve gayriahlaki bir muameleyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Demokrasiden, özgürlüklerden, ifade özgürlüğünden bahseden Hollanda'da gerçekten çok acı bir gece yaşadık. Bizim maslahatgüzarımız, büyükelçi düzeyinde sayılan maslahatgüzarımız, gözaltına alındı. Benim koruma arkadaşlarım, danışmanım, 5 kişilik ekibim gözaltına alındı. Biz de araçtan çıkarılarak Hollandalı polisler eşliğinde Almanya sınırındaki polis merkezine götürüldük ve orada 1,5 saat polis merkezinde bekletildik. Çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık."

"İfade özgürlüğü, toplanma hakkı, bunların hepsi ayaklar altına alındı"

Bakanların programlarının iptal edilmesini antidemokratik bir uygulama olarak nitelendiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Bu tavrın gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler oraya vatandaşlarımızla buluşmaya ve yeni hükümet sistemi neler getirecek, bunu anlatmak için gidiyoruz. Tamamen ifade özgürlüğü, toplanma hakkı, bunların hepsi ayaklar altına alındı. Hollanda'da dün gece tüm özgürlükler askıdaydı. Orada bizimle buluşmak üzere gelen vatandaşlarımıza çok gayriinsani muamelede bulunuldu, üzerlerine atlarla, köpeklerle saldırıldı." dedi.

"Hollanda'da dün gece aniden OHAL ilan edildi"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hollanda polisinin basın mensuplarına da atlar ve köpeklerle saldırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Basın özgürlüğünden sürekli bize söz eden Hollanda, basın mensuplarını da yerlerde sürükleyerek çok kötü muamelede bulundu. Hollanda'da dün gece aniden OHAL ilan edildi. Bir günde olağanüstü hal ilan edildi."

"Hollanda'nın bu davranışı dünya genelinde kınanmalı"

Batı'nın duyarlı hassas ve vicdanlı siyasetçilerinin yaşananları içten kınadıklarını bildiren Kaya, bunu sesli olarak da dile getirmelerini, tüm dünyanın hem diplomatik hem insani hiçbir şekilde, hiçbir teamüle uymayan bu davranışın dünya genelinde de kınanması gerektiğini düşündüklerini söyledi.



Bakan Albayrak ise, Hollanda'nın böyle bir uygulama ile büyük bir yanlışın içerisine girdiğini söyleyerek, "Hollanda için, Avrupa demokrasisi için insan hakları ve özgürlükler noktasında bir utanç gecesi yaşandı dün akşam. Çünkü hakikaten demokrasinin beşiği denilen bir kıta, uluslararası teamüllere, uluslararası hukuka aykırı ne varsa ayaklar altına alıp çiğneyerek, dün akşam hepsini tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdi. Tüm bu çerçeveyi faşizan Nazi mantığı bir noktada değerlendirmek yeterli olabilir mi bilmiyorum ama bunu kamuoyunun takdirine bırakmak çok daha doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, her türlü gereğini yerine getirecektir" Albayrak, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunun altını çizerek, "Uluslararası hukuk ve demokratik hakları içerisinde her türlü gereğini yerine getirecektir, yapacaktır. Bundan hiçbir şekilde hem Türkiye hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın şüphesi olmasın." dedi.

Hollanda'dan diplomatik skandal Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

Ayrıca Hollanda polisi, Türk vatandaşlarına müdahale etmişti. Rotterdam'da Başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü. Bakan Albayrak: "Avrupa demokrasisi için bir utanç gecesi yaşandı"









Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, özel uçakla İstanbul'a geldi. Bakan Kaya, Atatürk Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte basın toplantısı düzenledi.Anadolu Haber Ajansı