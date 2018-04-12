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Goodyear, genel müdürü Mahmut Sarıoğlu oldu

Temmuz 2015’den bu yana Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’nü üstlenen Pietro Saletta, görevini 1 Mayıs 2018 itibariyle Mahmut Sarıoğlu’na devrediyor. Sarıoğlu, 2012 yılından beri Goodyear Lastikleri T.A.Ş’de görev yapmaktaydı.

Goodyear, genel müdürü Mahmut Sarıoğlu oldu

Temmuz 2015’den bu yana Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’nü üstlenen Pietro Saletta, görevini 1 Mayıs 2018 itibariyle Mahmut Sarıoğlu’na devrediyor. Sarıoğlu, 2012 yılından beri Goodyear Lastikleri T.A.Ş’de görev yapmaktaydı.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:36
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Goodyear, genel müdürü Mahmut Sarıoğlu oldu

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sarıoğlu, profesyonel çalışma hayatına 1995 yılında Enerji Tasarruf Sistemleri A.Ş’de Saha Satış Mühendisi olarak başladı. Sarıoğlu, 1997 – 1999 yılları arasında ABB Elektrik Sanayi A.Ş’de Satış Mühendisi ve Özel Müşteriler Satış Müdürlüğü, 1999 – 2000 arasında 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş’de Pazarlama Koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. 2000 yılından 2005 yılına kadar General Electric’te sırasıyla Pazarlama Müdürü, Tüketici Kanalı Pazarlama Müdürü ve Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüten Sarıoğlu, 2006-2011 yılları arasında, yine aynı firmada Türkiye, İsrail, Türki Cumhuriyetleri kapsayan Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2011 – 2012 arasında Johnson Controls Inc.’de Türkiye ve Hazar Bölgesi’nden sorumlu Kontrol, Yangın ve Güvenlik Birim Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak 2012 yılından bu yana Goodyear Lastikleri T.A.Ş. bünyesinde görev yapan Sarıoğlu, sırası ile Ticari Lastikler Direktörü, Tüketici Lastikleri Direktörü olmak üzere Türkiye, Israil, Azerbeycan, Türkmenistan ve Gürcistan pazarından sorumlu olarak çalışmaktaydı.

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