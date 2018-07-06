Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98496
ALTIN
186.138
DOLAR
4.6080
STERLİN
6.0987
EURO
5.3995

Fibabanka’dan Ar-Ge merkezi

Fibabanka, Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile Fibabanka Ar-Ge Merkezi’ni kurdu.

Fibabanka’dan Ar-Ge merkezi

Fibabanka, Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile Fibabanka Ar-Ge Merkezi’ni kurdu.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:18
5154 Okunma
Fibabanka’dan Ar-Ge merkezi

Fibabanka, finans sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmek, FinTech’lerle iş ortaklığı yapmak ve yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek hedefiyle Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile Fibabanka Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdi.

Ar-Ge Merkezi ile dijital dönüşümde ihtiyaç duyulacak teknolojik altyapıları geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert; “Odağında teknoloji olan start-up’ların, FinTech yapılarının finans sektöründe etkili olmaya başlamasıyla bankalar için rekabet koşulları ve iş yapı şekillerinde değişiklikler kaçınılmaz hale geliyor. Biz de geçtiğimiz aylarda; Finberg adıyla, girişimlere ortak olacak ve onlarla birlikte yenilikçi finansal ürünler geliştiren FinTech ekosistemini yönetecek ‘yatırım ve finansal teknoloji’ girişimi şirketimizi kurmuş ve başlangıç olarak toplam 3 milyon TL ile iki şirkete yatırımlarımızı yapmıştık. Şimdi de Özyeğin Üniversitesi iş birliği ile Ar-Ge merkezimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Finberg yapılanması üzerinden start-up’larla, KOBİ’lerle ve finansal kuruluşlarla çeşitli iş birliklerinin söz konusu olduğunu belirten Mert; “Ar-Ge Merkezi ile bu iş birliklerinde ihtiyaç duyulacak finansal teknoloji ürünlerini geliştirmeyi hedefliyor, teknoloji geliştirme noktasında, teknoloji odaklı çeşitli Start-Up, teknoloji şirketleri ve üniversitelerle iş birliği yaparak ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.

Fibabanka Ar-Ge Merkezi Projeleri

Şu anda 84 kişinin çalıştığı Fibabanka Ar-Ge Merkezi’nde ‘Parametrik İletişim Süreç Geliştirmeleri’, ‘Oyunlaştırma ve Sosyal Paylaşım Altyapılarıyla Entegre Kurumsal Mobil Uygulama’, ‘Büyük Veri ve Açık Bankacılık Temelli Yeni Nesil Bankacılık’ ve ‘Çok Kanallı Müşteri Deneyiminin Büyük Veri ile Yönetilmesi’ olmak üzere 4 proje üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, Özyeğin Üniversitesi ile 2 yapay zeka projesi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Fibabanka’nın kendi geliştirdiği açık kaynaklı bankacılık platformu (Symphony Banking) bulunuyor. Çok az sayıda banka tarafından geliştirilen bu program, Fibabanka’nın iş ortakları ile birlikte farklı bankalara sunulurken, Fiba Grubu’nun Türkiye dışında faaliyet gösteren diğer bankalarında da kullanılıyor. Fibabanka, kurduğu Ar-Ge merkezindeki çalışmalarıyla Symphony Banking platformunu geliştirmeyi ve platformu sektörde öne çıkan bir ürün haline getirmeyi hedefliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüya, Pegasus filosuna katıldı
Rüya, Pegasus filosuna katıldı
Shell Eco-Marathon Avrupa heyecanı başlıyor
Shell Eco-Marathon Avrupa heyecanı başlıyor
İNSANLARI TANIŞTIRAN ŞEKER MENTOS “SAY HELLO”
İNSANLARI TANIŞTIRAN ŞEKER MENTOS “SAY HELLO”
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim