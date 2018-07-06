Fibabanka’dan Ar-Ge merkezi

Fibabanka, finans sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmek, FinTech’lerle iş ortaklığı yapmak ve yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek hedefiyle Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile Fibabanka Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdi.

Ar-Ge Merkezi ile dijital dönüşümde ihtiyaç duyulacak teknolojik altyapıları geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert; “Odağında teknoloji olan start-up’ların, FinTech yapılarının finans sektöründe etkili olmaya başlamasıyla bankalar için rekabet koşulları ve iş yapı şekillerinde değişiklikler kaçınılmaz hale geliyor. Biz de geçtiğimiz aylarda; Finberg adıyla, girişimlere ortak olacak ve onlarla birlikte yenilikçi finansal ürünler geliştiren FinTech ekosistemini yönetecek ‘yatırım ve finansal teknoloji’ girişimi şirketimizi kurmuş ve başlangıç olarak toplam 3 milyon TL ile iki şirkete yatırımlarımızı yapmıştık. Şimdi de Özyeğin Üniversitesi iş birliği ile Ar-Ge merkezimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Finberg yapılanması üzerinden start-up’larla, KOBİ’lerle ve finansal kuruluşlarla çeşitli iş birliklerinin söz konusu olduğunu belirten Mert; “Ar-Ge Merkezi ile bu iş birliklerinde ihtiyaç duyulacak finansal teknoloji ürünlerini geliştirmeyi hedefliyor, teknoloji geliştirme noktasında, teknoloji odaklı çeşitli Start-Up, teknoloji şirketleri ve üniversitelerle iş birliği yaparak ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.

Fibabanka Ar-Ge Merkezi Projeleri

Şu anda 84 kişinin çalıştığı Fibabanka Ar-Ge Merkezi’nde ‘Parametrik İletişim Süreç Geliştirmeleri’, ‘Oyunlaştırma ve Sosyal Paylaşım Altyapılarıyla Entegre Kurumsal Mobil Uygulama’, ‘Büyük Veri ve Açık Bankacılık Temelli Yeni Nesil Bankacılık’ ve ‘Çok Kanallı Müşteri Deneyiminin Büyük Veri ile Yönetilmesi’ olmak üzere 4 proje üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, Özyeğin Üniversitesi ile 2 yapay zeka projesi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Fibabanka’nın kendi geliştirdiği açık kaynaklı bankacılık platformu (Symphony Banking) bulunuyor. Çok az sayıda banka tarafından geliştirilen bu program, Fibabanka’nın iş ortakları ile birlikte farklı bankalara sunulurken, Fiba Grubu’nun Türkiye dışında faaliyet gösteren diğer bankalarında da kullanılıyor. Fibabanka, kurduğu Ar-Ge merkezindeki çalışmalarıyla Symphony Banking platformunu geliştirmeyi ve platformu sektörde öne çıkan bir ürün haline getirmeyi hedefliyor.