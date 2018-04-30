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FEVZİ GANDUR LOGISTICS ÜST YÖNETİMİNE ÖNEMLİ TRANSFER

Lojistik sektöründe 70 yıllık köklü geçmişi bulunan Fevzi Gandur Logistics’in üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti.

FEVZİ GANDUR LOGISTICS ÜST YÖNETİMİNE ÖNEMLİ TRANSFER

Lojistik sektöründe 70 yıllık köklü geçmişi bulunan Fevzi Gandur Logistics’in üst yönetiminde önemli bir atama gerçekleşti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:45
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FEVZİ GANDUR LOGISTICS ÜST YÖNETİMİNE ÖNEMLİ TRANSFER


Yatırımlarının odağında insanı bulunduran şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine, iş dünyasının ve sektörün deneyimli isimlerinden Fahri Dündar getirildi.

Dündar, kariyeri boyunca Unilever, Eczacıbaşı, PakGroup, Compass ve Netlog’da üst düzey görevlerde ticari ve operasyonel tecrübeye sahip oldu. Şahsi ticari girişimlerde de bulunan Dündar, en son Netlog Lojistik Grup bünyesinde Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Dündar, aynı üniversitede Mühendislik Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır.

Son Güncelleme: 30.04.2018 16:46
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