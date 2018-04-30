FEVZİ GANDUR LOGISTICS ÜST YÖNETİMİNE ÖNEMLİ TRANSFER



Yatırımlarının odağında insanı bulunduran şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine, iş dünyasının ve sektörün deneyimli isimlerinden Fahri Dündar getirildi.

Dündar, kariyeri boyunca Unilever, Eczacıbaşı, PakGroup, Compass ve Netlog’da üst düzey görevlerde ticari ve operasyonel tecrübeye sahip oldu. Şahsi ticari girişimlerde de bulunan Dündar, en son Netlog Lojistik Grup bünyesinde Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Dündar, aynı üniversitede Mühendislik Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır.