FERİT F. ŞAHENK’E FRANSA’DAN LEGION D’HONNEUR NİŞANI

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, Fransa tarafından Napoleon Bonaparte döneminden itibaren tüm dünyada üstün başarılı kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen, Fransız devletinin en prestijli devlet nişanı kabul edilen “Officier dans L’Ordre National de la Legion D’Honneur”e layık görüldü. Ödül töreninde geleneğe uygun olarak Ferit F. Şahenk’in şahsi mesleki geçmişinden notlar konuklarla paylaşıldı. Ferit F. Şahenk’in Doğuş Grubu’nda 2001 yılında üstlendiği Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra çeşitli mesleki örgütlerde de önemli sorumluluklar üstlendiği belirtildi.

Törende bir konuşma yapan Ferit F. Şahenk, hayatındaki en özel zamanlardan birini daha yaşadığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Otel, marinalar ve gastronomi alanında bizi farklı kılan, özellikle lüks kategorilerinde Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında adımızın anılmasını sağlayan yatırımlarımız, kendi yarattığımız markalarımızın yurt dışına açılmasına yönelik çabalarımız ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere, ‘Türk misafirperverliği’, küresel kültür bağlamında iyi bilinen, yerleşmiş bir kavramdır. Bizler, haklı olarak bundan büyük gurur duyuyoruz. Doğuş Grubu olarak aldığımız stratejik bir kararla ‘hospitality business’a daha fazla odaklanma yoluna gittik. Bu çerçevede de Türk misafirperverliğini turizm ve yeme-içme sektörleri aracılığıyla dünyanın diğer coğrafyalarına da taşımaya devam ediyoruz. Misafirperverliğimizi, birlik/bütünlük, karşılıklı anlayış, mükemmellik, yaratıcılık ve sorumluluk gibi Doğuş Grubu şirketlerinin tüm faaliyetlerinde esas aldığı geleneksel değerlerimizle birleştiriyoruz. Bu anlamda da bir Türk girişimcisi olarak bu çok özel ödülü almaktan dolayı büyük gurur duyuyor; Fransız Devleti ve Sayın Büyükelçi Charles Fries’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.