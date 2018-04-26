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EN İYİ YAPAY ZEKA KULLANIMI TANI’NIN!

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren, omnichannel (çoklu kanal) yaklaşımıyla firmaların ihtiyaçlarına özel CRM hizmetleri sunan Tanı, “teknoloji ve pazarlamayı en yaratıcı şekilde bir araya getiren” markalara verilen MarTech Awards ödülüyle başarısını bir kez daha kanıtladı. Tanı, kampanya geri dönüş oranlarında ve kampanya cirosunda artış sağlayan “Opet Akıllı Kampanya Öneri Sistemi” projesiyle pazarlama dünyasının yeni ödülüne layık görüldü.

EN İYİ YAPAY ZEKA KULLANIMI TANI’NIN!

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren, omnichannel (çoklu kanal) yaklaşımıyla firmaların ihtiyaçlarına özel CRM hizmetleri sunan Tanı, “teknoloji ve pazarlamayı en yaratıcı şekilde bir araya getiren” markalara verilen MarTech Awards ödülüyle başarısını bir kez daha kanıtladı. Tanı, kampanya geri dönüş oranlarında ve kampanya cirosunda artış sağlayan “Opet Akıllı Kampanya Öneri Sistemi” projesiyle pazarlama dünyasının yeni ödülüne layık görüldü.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:01
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EN İYİ YAPAY ZEKA KULLANIMI TANI’NIN!

Koç Topluluğu’na bağlı olarak web, mağaza ve mobil platformlarda müşteri odaklı entegre pazarlama çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunan Tanı, her müşteriye özel kampanya geliştirdiği “Opet Akıllı Kampanya Öneri Sistemi” ile başarısını taçlandırdı. Pazarlama ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan ve bir buluşma serisi olarak tasarlanan Marketing Meetup’ın beşincisi Marketing Meetup Experience, Uniq İstanbul’da profesyonellerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında teknolojiyle pazarlamayı en yaratıcı ve verimli şekilde kullanan markalara verilmesi hedeflenen, üç ana ile 10 alt kategoriden oluşan MarTech Awards ödülleri sahiplerini buldu. Tanı’nın Opet Akıllı Kampanya Öneri Sistemi” de etkinlikten “En İyi Yapay Zeka ve Machine Learning Kullanımı” ödülüyle döndü.

Kampanya cirosunu yüzde 28 yükseltti!

Tanı Analitik Birimi’nin geliştirdiği Opet projesi kapsamında son bir yılda müşteriler incelendi, modellemeler yapıldı ve yapay zeka öneri modeli ile her bir müşteriye özel kampanyalar sunuldu. Mevcut kampanya sistemiyle yapay zeka modeli karşılaştırıldığında ise kampanya geri dönüş oranının yüzde 70 arttığı, kampanya cirosunun ise yüzde 28 oranında yükselişe geçtiği ortaya çıktı. 

Tanı birincilik ödülünün yanı sıra Aygaz ve Koçtaş için geliştirdiği iki farklı projesiyle de “En iyi Veri Kullanımı” kategorisinde kısa listeye kaldı. Tüm bunlarla birlikte Tanı’nın mobil ödeme uygulaması Chippin de “En İyi MarTech Startup’ı” kategorisinde kısa listeye kaldı.
 

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