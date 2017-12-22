DOSTLARI BAŞKAN AKGÜN’Ü ACI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Tahir Akgün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim ve Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz katıldı.

Tahir Akgün'ün cenazesi Büyükçekmece Kuba Cami'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolcuğuna uğurlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün de ağabeyi 70 yaşındaki Tahir Akgün bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Cenazeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yanında geçtiğimiz günler de ağabeyini kaybeden Mesut Yılmaz'ın oğlu Hasan Yılmaz da katılması dikkati çekti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü belediye başkanı mevkidaşları da yalnız bırakmadı. Cenazeye katılıp Başkan Dr. Akgün’ün acı gününde yanında olan bazı belediye başkanlarının isimleri şöyle:

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak,Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, BeşiktaşBelediye Başkanı Murat Hazinedar, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Helebak, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Pınarhisar Belediye Başkanı Mustafa Cingöz, Ataşehir Belediye Başkanı İlhami Yılmaz, Esenyurt Belediye Başkanı Murat Alatepe,Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar,Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, Eski Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Kemal Naci, Eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir ve Eski Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci, Ekopazar Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata.

Önceki dönem Milletvekilleri Berhan Şimşek, Umut Oran, Süleyman Çelebi ve Mehmet Ali Özpolat da Büyükçekmece Kuba camiindeki cenazeye katılan isimler arasındaydı.

İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın yanı sıra çok sayıda ünlü iş adamı da cenazeye katıldı.

İzzet Yıldızhan ve Ateşböceği Ercan gibi sanatçıların da cenazeye katıldıkları gözlendi. Başkan Akgün'ü ve Akgün ailesini acı gününde cami avlusunu dolduran Büyükçekmece halkı ve Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özer, Büyükçekmece Belediyesi personeli de yalnız bırakmadı. Siyasi partilerin Büyükçekmece İlçe Başkanları, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyeleri, Büyükçekmece’nin muhtarları ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri de Başkan Akgün’ü acı gününde yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Tahir Akgün'ün tabutu, Başkan Dr. Hasan Akgün ve yakınları tarafından toprağa verilmek üzere omuzlandı.Tahir Akgün Büyükçekmece Yeni Mezarlığında toprağa verildi. Başkan Dr. Hasan Akgün, cenaze ve defin törenine katılan herkese tek tek teşekkür ettikten sonra herkesten helallik istedi.