Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
114645
ALTIN
161.317
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1434
EURO
4.5487

DEİK'İN 142 İŞ KONSEYİNDE SEÇİMLER YAPILDI

32 yıldır Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerinde 6 bölgede faaliyetlerini yürüten, 136'sı ülke bazlı, 7'si sektörel ve özel amaçlı olmak üzere toplam 143 İş Konseyi ile bir platform rolü üstlenen DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla 11 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

DEİK'İN 142 İŞ KONSEYİNDE SEÇİMLER YAPILDI

32 yıldır Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerinde 6 bölgede faaliyetlerini yürüten, 136'sı ülke bazlı, 7'si sektörel ve özel amaçlı olmak üzere toplam 143 İş Konseyi ile bir platform rolü üstlenen DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla 11 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 14:21
6465 Okunma
DEİK'İN 142 İŞ KONSEYİNDE SEÇİMLER YAPILDI

İki yılda bir düzenlenen DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulu kapsamında 142 İş Konseyinin 66'sının yeni Başkan ve Yönetimlerinin seçildiği toplantıda, 1120 temsilci seçimlere katıldı.

DEİK Başkanı Nail Olpak, İş Konseyleri Genel Kurulu kapanış konuşmasında DEİK'in iş dünyasında önemli bir platform niteliğini üstlendiğini ve gücünü İş Konseylerinden ve üyelerinden aldığını belirtti. 142 İş Konseyinin Başkan ve Yürütme Kurullarında yapılan seçimlerin gerçekleştiğini ifade eden Olpak, gelecek dönemde İş Konseylerinden beklentilerin ölçülebilir performansa dayalı olacağını hatırlattı. DEİK üye sayısının, öncelikle 3.000 ve sonrasında 5.000 üyeye çıkarılması hedeflendiğini vurgulayan DEİK Başkanı Olpak, bölge bazlı üyelikten ülke bazlı üyeliğe geçişin tamamlandığını açıkladı. Olpak, "Amacımız, İş Konseyleri Yürütme Kurullarının, o konseyle rasyonel iş ilişkisi olan kişilerden oluşmasıdır. Bunun için, tercihini tamamen sizlere bırakarak, ülke bazlı yapılanmayı başlattık" dedi. Olpak sözlerini şöyle sürdürdü: "Her İş Konseyi, aidatlarını ve bütçesini kendisi belirleyecek ve kendi İş Konseyi aidatlarını ve bütçelerini, kendi amaçları doğrultusunda kullanacaktır. Yeterli üyeye sahip olamayan İş Konseyleri, ortak gruplara alınacak. Amacımız, hiç gruplanmamış İş Konseyi kalmamasıdır."

DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun kapanış oturumunda  iş dünyası temsilcilerine seslenen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK'te yaşanan değişikliğin özel sektör ile devletin dış politikalarının arasındaki bağın güçlü olması ve parallellik göstermesi için gerçekleştirildiğini hatırlattı. Dünyada değişen dış ilişkilere bağlı olarak ekonomik menfaatlerin  belirleyici olduğunu hatırlatan Zeybekci, dünyada kritik noktalarda Büyükelçiliklerimiz olduğunu belirtti ve İş Konseylerinin sayısının eşitlendiğine vurgu yaptı. Zeybekci, DEİK'in her ülkede bir elçi gibi konumlanması gerektiğini belirtti. Her bir DEİK üyesinin Türkiye'nin yurtdışında elçilik görevi üstlenmesi için çağrıda bulunan  Ekonomi Bakanı Zeybekci, DEİK'in Yönetim Kurulu Toplantılarına yeni dönemde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların katılım göstereceğini belirtti. İlk toplantının Başbakan ile gerçekleştirileceğini, ikinci toplantının da Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirileceğini açıklayan Zeybekci, ihracatın 170 milyar ABD Dolarının üzerine çıkarılması için çalışıldığını vurguladı. 

Dış ticaret ve ihracat ile ilgili bugüne dek Hükümete iletilen her türlü talebin gerçekleştirildiğini belirten Zeybekci, Türkiye'nin öz kaynakları ile büyümesi için gerekli kaynağın ihracat ile temin edileceğini ifade etti. Her türlü desteğin sürdürüleceğini belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, EximBank kredilerinde 50 milyar ABD Doları hedef belirlendiğini açıkladı.

Basın Bülteni

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pirelli, Bağdat Caddesi’nde lastiklerin diş derinliğini ölçtü
Pirelli, Bağdat Caddesi’nde lastiklerin diş derinliğini ölçtü
Ofis kuralları bonprix ile değişiyor!
Ofis kuralları bonprix ile değişiyor!
Mercedes-Benz Türk’e 50. yılında iki özel ödül
Mercedes-Benz Türk’e 50. yılında iki özel ödül

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim