Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi (ITN - International Transplant Network) kapsamında düzenlenen Çad Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Heyeti Türkiye ziyareti 16 - 21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın (TONV) koordinasyonunda gerçekleşen ziyaret programı Ankara’da başladı ve yoğun bir toplantı programıyla İstanbul’da devam etti. Ziyarete Çad Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Aziz Mahamat Saleh, Başbakanlık Başdanışmanı Djedossoum Naoundangar, Encemine Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, Encemine Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Ali Mahamat Moussa, Reference National Hastanesi Müdürü Choua Ouchemi, Reference Hastanesi Nefrolog ve Birim Sorumlusu İbrahim Hamat, La Renaissance Hastanesi Nefrolog ve Birim Sorumlusu Abderaman Guillaume Mahamat Zalba, Çad Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı’ndan Gazeteci Oumar Idriss ve Gazeteci Mahamat Abdoulaye, Çad Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Djidda Moussa, Başkatip Gamal Adam Hamdan, TONV ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) yetkilileri katıldı. Çad Cumhuriyeti Sağlık Bakanı programının yoğun olması sebebiyle etkinliğin İstanbul ziyaretlerine katıldı.

Ziyaretin birinci gününde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin inşaatını gezen heyet, Türkiye’nin sağlık dönüşümü Şehir Hastaneleri projeleri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi. Ardından Sağlık Bakanlığı’nda Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, İkili İlişkiler Daire Başkanı Dt. Abdullah Sert ve Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Murat Öztürk ile görüşüldü ve Türkiye’nin sağlık sistemi, organ bağışı ve nakilleri konusunda sunum yapıldı. Günün üçüncü ziyareti, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (SESRIC) devam etti. Burada gerçekleştirilen toplantıya, SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya ve İslam Kalkınma Bankası Teknik İşbirliği Uzmanı Sabri Er katıldı. Toplantıda İslam Ülkeleri’nde sağlık konusunda SESRIC’e düşen önemli görevlerin altını çizen Kulaklıkaya, organ nakli alanında İslam Ülkeleri’ndeki yasal altyapı eksikliğinden bahsederek teknik işbirliği ve danışmanlık konusunda kapılarının her zaman açık olduğunu iletti. Ardından EMS Ambulans Fabrikası’nı ziyaret eden heyetin sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi idi. Külliye’de gerçekleşen toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener katıldı ve TONV’nin ITN projesi kapsamında Çad Cumhuriyeti ile yapılan çalışmalardan haberdar olduğunu iletirken Çad Cumhuriyeti’ndeki sağlık ve organ nakli alanındaki sorunlara ortak çözüm üretilmesi konusunda çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Ziyaretin ikinci günü Ankara Üniversitesi gezisi ile başladı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Fakülte dekanlarının katıldığı toplantı ile devam etti. Burada Ankara Üniversitesi ve Encemine Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Ardından TİKA'ya (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) giden heyet, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan ile görüştü ve geçtiğimiz senelerde TİKA’nın Çad Cumhuriyeti’nin birçok alanda yardımına koştuğunu ve bunun için müteşekkir olduklarını iletti. Program ardından Güven Hastanesi ve Medicana Hastanesi ziyaretleriyle devam etti.

Etkinliğin üçüncü günü İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleşti. Burada gerçekleştirilen toplantıya Çad Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Aziz Mahamat Saleh, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, DEİK Sağlık İş Konseyi Koordinatörü Başak Canbulat ve sağlık alanından birçok yönetici katıldı. DEİK Başkanı Nail Olpak’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantı, Çad Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Aziz Mahamat Saleh ve Reference National Hastanesi Müdürü Choua Ouchemi’nin Çad Cumhuriyeti’ndeki sağlık ve organ nakli alanındaki eksiklikleri dile getirdikleri sunum ve TONV Başkanı Eyüp Kahveci'nin ITN projesi ve Çad Cumhuriyeti’yle vakıf olarak üç senedir yapılan görüşme ve çalışmaların detaylarını dile getirdiği konuşması ile devam etti.

Etkinliğin dördüncü gününde ise heyet, bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne katıldı. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan’ın yaptığı kongrede, Çad Cumhuriyeti Sağlık Bakanı kongreye katılım gösteren birçok ülkenin sağlık bakanı ile birebir görüşme yaptı. Ülkelerindeki sağlık sorunları hakkında detaylı görüşme imkanı yakalayan heyet, ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti. Bu görüşmede Türkiye’de organ nakli konusunda iyi mesafe katettiklerini vurgulayan Vasip Şahin, sadece organ nakli alanında değil, genel sağlık ve diğer alanlarda da işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Etkinliğin son günü ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi ziyaret edildi. Burada Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile bir araya gelen heyet, Çad Cumhuriyeti'ndeki sağlık personelinin eğitim eksikliği ve bu alanda yapılabilecekler konusunda görüşme yaptı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi, Medipol Mega Bağcılar ve Medical Park Florya Hastaneleri ziyaret edildi.

ITN projesi kapsamında gerçekleştirilen Çad Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Heyeti’nin Türkiye ziyareti, toplantılarda alınan kararların değerlendirilmesi ardından, yıl içinde yeni bir ziyaret programı ile devam edecek.