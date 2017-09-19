banner181

banner213
banner210
Ana SayfaGENEL

Braun ile Sonbahar Stilinizi En Kolay ve En Etkili Şekilde Belirleyin!

19 Eylül 2017 Salı 14:55
Bu haber 427 kez okundu

En etkili ve hassas tıraş deneyimini sunan Braun Series 3 tıraş makinesi ve çoklu bakım setleri ile kişisel bakımda önemli olan her şeyi Braun’a bırakın, siz esas önemli olan şeylere odaklanın!

Braun ile Sonbahar Stilinizi En Kolay ve En Etkili Şekilde Belirleyin!
Tüketicisinin yaşamını iyileştirmeye odaklı P&G markası Braun, erkeklerin hayatını kolaylaştırmak için, en kısa zamanda, en etkili ve hassas tıraş deneyimini vaad ediyor. Braun’un tıraş makineleri ve şekillendiricileri ile kişisel bakımınız için ayırdığınız zamanı minimuma indirebilir, kısa sürede etkili ve keskin tıraş olabilirsiniz.

Braun 3 Serisi / BT3010 (349 TL)
Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları bile etkili bir biçimde tıraş edebiliyor. Çok daha verimli ve rahat bir tıraş için birbirinden tamamen bağımsız olarak hareket eden üçlü kesme sistemi ile her dokunuşta kısa ve uzun sakalları tıraş eden Braun Series 3’ün yüksek performansı üç günlük zorlu sakallarda test edildi. IPX7 sertifikalı Braun Series 3 suyun altında kolaylıkla temizlenebiliyor.

Braun MGK 3080 Erkek Bakım Seti (269 TL)
Günümüz erkeğinin saç ve sakalını aksesuar gibi kullanması trendi bu yılda artarak devam ediyor. Braun’un tüm vücut için kusursuz bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarladığı Braun MK3080 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MK3080 saç ve sakal alanında farklı stiller denemeyi vaad ediyor.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.