Braun ile Sonbahar Stilinizi En Kolay ve En Etkili Şekilde Belirleyin!

Tüketicisinin yaşamını iyileştirmeye odaklı P&G markası Braun, erkeklerin hayatını kolaylaştırmak için, en kısa zamanda, en etkili ve hassas tıraş deneyimini vaad ediyor. Braun’un tıraş makineleri ve şekillendiricileri ile kişisel bakımınız için ayırdığınız zamanı minimuma indirebilir, kısa sürede etkili ve keskin tıraş olabilirsiniz.



Braun 3 Serisi / BT3010 (349 TL)

Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları bile etkili bir biçimde tıraş edebiliyor. Çok daha verimli ve rahat bir tıraş için birbirinden tamamen bağımsız olarak hareket eden üçlü kesme sistemi ile her dokunuşta kısa ve uzun sakalları tıraş eden Braun Series 3’ün yüksek performansı üç günlük zorlu sakallarda test edildi. IPX7 sertifikalı Braun Series 3 suyun altında kolaylıkla temizlenebiliyor.



Braun MGK 3080 Erkek Bakım Seti (269 TL)

Günümüz erkeğinin saç ve sakalını aksesuar gibi kullanması trendi bu yılda artarak devam ediyor. Braun’un tüm vücut için kusursuz bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarladığı Braun MK3080 4 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MK3080 saç ve sakal alanında farklı stiller denemeyi vaad ediyor.



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