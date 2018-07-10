Bakırköy’ün en ferah lezzet durağı Ataköy Garden Cafe Restaurant

İstanbul Bakırköy’de en geniş ve ferah mekanlardan birisi olan Ataköy Garden Cafe Restaurant, gerek yemek kalitesi gerekse uygun fiyatlarıyla misafirlerinden olumlu not alıyor. Özellikle zengin yemek ve kokteyl çeşitlerine sahip olan Ataköy Garden Cafe Restaurant, nargile içmek isteyenler için de ideal bir mekan. Nargilenin de özellikle boğazı yakmadığını ve güzel içim sağladığını belirtmek gerekiyor.

İÇ MEKAN ÇOK GENİŞ VE FERAH

Ataköy Garden Cafe Restaurant’ın tavanı oldukça yüksek ve duvar yerine camlar bulunuyor. Dolayısıyla iç mekanı çok geniş ve ferah. Misafirler ferah bir mekanda yemeklerini yiyerek soluklanabiliyor. Sağlam havalandırma sistemi ile duman altında kalmadan misafirler oturabiliyor. Fiyatların da uygun olduğu Ataköy Garden Cafe Restaurant’ta oldukça lezzetli tatları bulabilmek mümkün.

Ataköy Garden Cafe Restaurant ünlü isimlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Ataköy Garden Cafe Restaurant, özel organizasyonlarla da değerli misafirlerine hizmet vermeye en iyi şekilde devam ediyor. Siz de özel organizasyonlarınızı, davetlerinizi rahatlıkla Ataköy Garden Cafe Restaurant' ta yapabilirsiniz.

Credit: @Ataköy Garden

Credit: @Ataköy Garden



