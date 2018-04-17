Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
108745
ALTIN
177.546
DOLAR
4.0978
STERLİN
5.8568
EURO
5.0603

25 YIL GEÇTİ...

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 25. Yıl dönümünde Topkapı Anıt Mezar ’da törenle anıldı.

25 YIL GEÇTİ...

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 25. Yıl dönümünde Topkapı Anıt Mezar ’da törenle anıldı.

17 Nisan 2018 Salı 14:15
5531 Okunma
25 YIL GEÇTİ...

17 Nisan 1993 tarihinde hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün ardından 25 yıl geçti.

66 yıllık ömründe Türkiye'nin özgür, demokratik ve sivil bir yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağlayan Turgut Özal ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine, eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ve Efe Özal, torunlarının yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda kişi katıldı.

Son Güncelleme: 17.04.2018 14:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazın en şık Casual takımları Giovane Gentile’de
Yazın en şık Casual takımları Giovane Gentile’de
PETDER’İN YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ
PETDER’İN YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ
Türkiye Nasıl Evlilik Teklif Ediyor?
Türkiye Nasıl Evlilik Teklif Ediyor?

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim