25 YIL GEÇTİ...

17 Nisan 1993 tarihinde hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün ardından 25 yıl geçti.

66 yıllık ömründe Türkiye'nin özgür, demokratik ve sivil bir yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağlayan Turgut Özal ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine, eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ve Efe Özal, torunlarının yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda kişi katıldı.