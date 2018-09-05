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TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle konut sektöründe başlatılan ‘Türkiye için Kazanç Vakti’ kampanyası ile konut sahibi olmanın önü açılıyor. Konutta dev kampanya, 31 Ekim’e kadar devam edecek.

TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle konut sektöründe başlatılan ‘Türkiye için Kazanç Vakti’ kampanyası ile konut sahibi olmanın önü açılıyor. Konutta dev kampanya, 31 Ekim’e kadar devam edecek.

05 Eylül 2018 Çarşamba 21:01
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TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ

Konut sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle tarihi bir kampanyaya imza atıyor. ‘Türkiye için Kazanç Vakti’ kampanyası ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra milli ekonomimize katkı sağlanması amaçlanıyor. Kampanyaya, Emlak Konut GYO ile sektörün üç çatı derneği olan Konut Geliştiricileri DOSYA I KONUT SEKTÖRÜNDE TARİHİ KAMPANYA ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) üyesi onlarca firma ve proje katılıyor. 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyada konut fiyatlarında yüzde 20’ye varan indirimler yapılacak. Yine kampanya ile yüzde 2.75’e kadar çıkan konut kredisi faizleri 120 ayda 0.98’e çekildi.

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