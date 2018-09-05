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TRI-FOKAL mercek tedavisi

Kataraktın ertelenmesi halinde gözlerde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabileceğini ve kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğunu belirten Dünyagöz Etiler’den Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, katarakt ve katarakt tedavisinde kullanılan Tri-fokal mercekler hakkında bilgiler verdi.

TRI-FOKAL mercek tedavisi

Kataraktın ertelenmesi halinde gözlerde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabileceğini ve kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğunu belirten Dünyagöz Etiler’den Doç. Dr. Anıl Kubaloğlu, katarakt ve katarakt tedavisinde kullanılan Tri-fokal mercekler hakkında bilgiler verdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 19:39
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TRI-FOKAL mercek tedavisi

Gözlerimizin içerisindeki doğal mercekler, bir nevi kamera görevi görürler. Retinaya odaklanarak, temiz bir görüş sağlayan bu doğal mercekler, aynı zamanda odaklanmaya yardımcı olarak hem uzak hem yakındaki cisimleri net bir şekilde görmemizi de sağlarlar. Doğal göz içi mercekleri, su ve proteinden oluşurlar. Merceklerdeki protein, saydamlığı bozmayacak ve ışığın mercekten geçmesini sağlayacak şekilde yayılmıştır. Ancak ilerleyen yaş ile birlikte, bu protein hücreleri bir araya toplanarak, mercek üzerinde opaklaşmaya sebep olur ve ışığın geçişini engellemeye başlayabilirler. Bu durum katarakt oluşumuna işaret eder. Görme konusunda ciddi bir rol oynayan doğal göz merceğinin opaklaşmasıyla oluşan katarakt, orta yaş üstü kişilerde sıklıkla görülen bir göz hastalığı. 40 yaş üzerindeki görme kayıplarının oluşmasında büyük bir rol oynayan katarakt, bu yaş grubunun yanı sıra; yeni doğan bebeklerde, şeker hastalarında, göze gelen fiziksel darbeler sonrasında, sigara kullananlarda, ailesinde daha önce görülen kişilerde, şeker hastalarında, yüksek tansiyon hastalarında ve uzun süre kortizonlu ilaç kullanan kişilerde de görülebilir. Kataraktın belirtileri, görmede yavaş yavaş azalma, ışığa hassasiyet, çift görme, parlamalar, okuma zorluğu, gece görüşünde bozulma, renklerde soluklaşma veya sararma ve gözlük numaralarının sıklıkla değiştirilmesi. Katarakt hastalığının tedavisinde kullanılan Tri-fokal mercekler; yakın, orta ve uzak mesafeler arasındaki odaklanma değişimlerinin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayan gelişmiş göz içi mercekleri. Hastanın gözünün içerisinde bulunan doğal merceğin yerine yerleştirilen bu mercekler; uzak, orta ve yakın mesafede mükemmel bir görüş sağlar.

Ömür boyu gözün içinde kalan bu Tri-fokal mercekler, göz yapısına uygundur ve alerji veya enfeksiyona sebep olmazlar. Mercek seçimi ve doktor tecrübesinin, başarısında büyük rol oynadığı bu operasyonların gerçekleştirileceği kurumu seçerken, detaylı bir araştırma yapılmasını tüm hastalara tavsiye ediyoruz. Kullanılan Tri-fokal merceğin en yüksek kalitede olması, hastaların ilerleyen dönemlerdeki görme kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Ayrıca gözün içerisine yerleştirilecek olan mercek için açılacak bölmenin boyutunun doğru ve istenilen ölçüde yapılması da görüş kalitesi için büyük önem taşıyor. Gözün içerisindeki bölme açılırken kullanılan yöntemler arasında en son teknoloji olan femtosaniye lazer, her seferinde mükemmel kesiler gerçekleştirerek, Tri-fokal merceklerin gözün içerisine tam olarak oturmasını sağlıyor. Eğer gözlerinizde katarakt belirtileri olduğunu ve görmede azalma olduğunu hissediyorsanız, en kısa sürede uzman bir göz doktoruna giderek detaylı bir göz muayenesi gerçekleştirerek, dünyayı tüm renkleriyle görmeye devam edeceğinizden emin olabilirsiniz.

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