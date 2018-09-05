İşe alımlarda yeni yöntem: GRAFOLOJİ

Üç bin yıl önce Çinliler tarafından geliştirilen ve birçok kültür ve uygarlık tarafından büyük itibar gören el yazısı bilimi grafoloji, bugün iş dünyasının işe alımlarda en çok başvurduğu yöntemlerden biri haline geldi. Kişinin el yazısından karakter analizi yapılmasına olanak sağlayan grafoloji, kişinin el yazısından; harflerin büyük veya küçük olması, imzanın nasıl atıldığı, sağa eğik ya da el yazınızın dik oluşu gibi kriterlerle kişinin karakterini ortaya çıkartabiliyor. “GRAFOLOJİ BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR” Türkiye’de grafolojiye derinlemesine hakim olan eğitmen sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini ifade eden Grafolog- Yazı Bilimci Zeynep Bornovalı, sertifika programıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Grafoloji, çeşitli profesyonel alanlarda kullanılabilir. Psikolojide, tıpta, cezai soruşturmalarda ve aynı zamanda kurumsal alanda kullanılabilir. Son yıllarda yaygınlaşmış olan bu yöntem işe alım ve seçmede dahi tercih ediliyor. Çok uluslu şirketler kişinin el yazısının yaşama biçimini ve eğitimini yansıttığını düşünebiliyor ve işe alım süreçlerinde bu yazı bilimini kullanıyor. Aynı zamanda Psikoloji alanında çok yaygın olarak kullanılıyor. Hekimlerin danışanlarını tanımak için kullandıkları yöntemlerin başında Grafoloji geliyor.”

İAÜ’DEN SERTİFİKA PROGRAMI

Avrupa’da bazı seçkin üniversitelerde ders olarak verilen grafoloji, artık İstanbul Aydın Üniversitesi’nde de sertifika programı olarak kondu. Türkiye’nin en ünlü grafolog-yazı bilimcilerinden Zeynep Bornovalı koordinatörlüğünde, eğitmenliğini Uzman Grafolog Fatih Bayraktar’ın üstlendiği Grafoloji Sertifika Programı ile bu alana ilgi duyan ya da bu konuda uzmanlaşmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuluyor. Alana ilgi duyan herkesin katılabileceği ücretsiz seminerler ile bu bilim dalının daha yaygın kullanılması hedefleniyor. İŞTE EL YAZISININ İPUÇLARI! Bornovalı, el yazısından karakter analiziyle ilgili bazı temel ipuçlarını ise şöyle sıraladı: “Yazının boyutu imaj ve özgüveni gösterir. Sağa eğik yazı kişinin iletişim yönünüzün iyi olduğunu düşündürür. Sola eğik yazı kişinin her detayı incelediğini gösterir. El yazınızın dik oluşu bağımsız karaktere işaret eder. Küçük el yazısı mantıklı bir yapının, büyük el yazısı ise dışa dönük ve tavırlı bir karakterin işareti. Koyu harfler ile yazmak, kişinin verdiği sözde durma konusunda çok hassas ve inatçı olduğunun göstergesi.”