Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge Merkezi Garage’da

düzenlenen programa konuk olarak, gençlerle biraraya geldi.

Arçelik, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencileri ülkemize geri kazandırma hedefiyle “A Ticket For Your Future” programını hayata geçirdi. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören, teknik bölümler başta olmak üzere farklı disiplinlerden toplam 27 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi, program kapsamında Arçelik dünyasını tanıma fırsatı buldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge Merkezi Garage’da düzenlenen programa konuk olarak, gençlerle buluştu. “CESUR OLMAK VE ŞANS İŞ HAYATINDA ÖNEMLİ” Program kapsamında öğrencilerin tasarladıkları projeleri dinleyen Ali Y. Koç ardından gençlerle iş hayatı ve liderlik üzerine sohbet etti, onların sorularını yanıtladı. Cesur olmanın ve şansın iş hayatında önemli olduğunu anlatan Ali Y. Koç, “Bulunduğu ortama enerji veren, motivasyon sağlayan, kaldıraç etkisine sahip kişiliği olan bireyler daha başarılı liderler oluyor” dedi. “İnsan kaynağının kalitesi başarının da anahtarı” diyerek sözlerini sürdüren Ali Y. Koç, gençlerin potansiyeline yürekten inandığını aktarırken, şöyle devam etti: “Araştırmalar her yıl 10 bine yakın öğrencimizin eğitim için yurt dışına gittiğine işaret ediyor, ülke olarak yaşadığımız beyin göçünün etkisi rakamsal olarak milyar dolar seviyesinde ifade ediliyor. Elbette yurt dışında iş hayatına devam ederek de ülkemize katma değer sağlayabilirsiniz ancak insanın yurdu gibisi yok. Türkiye’ye dönerek memleketimize doğrudan katkı yapmanız çok kıymetli.” FİKİRLERİNİ ALİ Y. KOÇ İLE PAYLAŞTILAR Amerika, Kanada, Almanya, Belçika, İsviçre gibi farklı ülkelerdeki üniversitelerde okuyan öğrenciler, program boyunca aldıkları eğitimlerle günümüzün en çok kullanılan inovasyon yöntemlerinden biri olan tasarım odaklı düşünmenin tüm adımlarını gerçekleştirdi. Anlama, empati, fikir geliştirme, prototipleme ve test adımları ile ilgili fikirden iş modeline kadar uzanan ürünleştirme süreci eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, konsept fikirlerini Ali Y. Koç ile paylaştılar. Öğrencilerin akıllı ev çözümlerindeki fikirlerini dinleyen Ali Y. Koç da, bu konudaki geri bildirimlerini paylaştı. Programın sonunda, Ali Y. Koç projelerini sunan gençlere katılım sertifikalarını verdi. ‘A Ticket For Your Future’ programı dünyanın önde üniversitelerinde eğitim gören öğrencileri, Arçelik dünyasıyla buluşturmak ve öğrencilerin Arçelik’in marka elçileri olmalarını sağlamayı da amaçlıyor. Program, Türkiye’ye dönmek ve Türkiye’de çalışmak isteyen öğrenciler için Arçelik’i çalışılabilecek öncü şirketler arasında konumlamayı da hedefliyor. Mühendislik ve teknoloji alanlarında dünyanın önde gelen üniversitelerinde okuyan ve programa katılan Türk öğrenciler programın ilk döneminde, 16 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında Arçelik dünyasını deneyimleyerek, Garage’da alanında uzman liderlerle yeni fikir ve projeler geliştirme imkânı buldu.