“FRANCHISE sektörü 5 yılda rekor büyüdü”

Türkiye ve dünyada her geçen yıl franchise büyüyerek gelişmeye devam ediyor. Franchise sisteminin hızla gelişmesi, yeni yatırımları ve işbirliklerini de beraberinde getiriyor. Türkiye franchise pazarı oldukça dinamik ve büyüyen bir pazar. Bu yıl Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nın 16’ncısını düzenleyecek olan Medyafors Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, franchising sektörüyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Medyafors Fuarcılık olarak Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nın 16’ncısını düzenleyeceksiniz. 2018 Bayim Olur musun Franchising Fuarı ile ilgili gelişmelerden ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek 16. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, bu yıl 11-14 Ekim tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuar kapsamında franchise ve bayilik ile büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan yerli ve yabancı markaları girişimci ve yatırımcılarla bir araya getiriyoruz. Fuarda bu yıl 2. kez Tedarikçi Özel Bölümü’nde franchising sektörüne mal/hizmet sağlayan tedarikçiler ile markaları katılımcı olarak buluşturacağız. 2018 bizim için yurtiçinde olduğu kadar yurtdışı çalışmalarımıza da ağırlık vereceğimiz bir yıl olacak. Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) toplantısı Ekim 2018 tarihinde UFRAD ve Medyafors ev sahipliğinde İstanbul’da, fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Medyafors Fuarcılık olarak 2018 yılında da yerli ve yabancı pek çok markayı girişimci adaylarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Amacımız, ülkemizde franchise modelinin gelişmesine büyük katkı sağlamak.

Bayim Olur musun fuarına bu sene kaç marka ve ziyaretçinin katılması bekleniyor?

Fuar her geçen yıl katılımcısı ve ziyaretçisi ile büyüyerek önemli başarılara imza atıyor. Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nın metrekare büyüklüğü, katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı ile dünya franchise fuarları arasında artık zirve yarışında önemli bir noktada. 50 milyar dolarlık pazar. Yüzlerce yerli ve yabancı marka. Veri tabanımızda kayıtlı 30 bin yatırımcı, 45 ülke, 74 farklı sektör. İş bağlantıları, network, fuar sayesinde büyüyen markalar, kendi işinin patronu olan binlerce kişi. Bu yıl hedefimiz 40 bine yakın ziyaretçiyi ve yüzlerce markayı ağırlamak.

Franchising sisteminin franchise için avantajları nelerdir?

Franchise sistemi hiç şüphesiz franchise alanlar kadar, franchise verenlere de yararlı olduğu için bu denli yaygınlaştı. Bilindiği üzere günümüzde franchising, sağlam bir iş sahibi olmanın sihirli formülü olarak algılanıyor. Piyasada tanınmış ve yerleşmiş bir firmanın ismi ile işe başlamak, girişimci için sıfırdan başlamaktan daha kolay ve avantajlı oluyor. Günümüz rekabet koşulları içerisinde güçlü ve büyük bir zincirin parçası olma avantajı birçok girişimcinin franchise sistemini seçmesinde etkili oluyor. Girişimci önemli ölçüde para harcayarak oluşturabileceği müşteri potansiyeline franchise sistemi sayesinde, işini kurar kurmaz sahip oluyor. Marka tüketici tarafından kabul gören ve bilinen bir marka olduğu için, girişimci rahatlıkla ürünü veya hizmeti satabiliyor.

Sektörün bugünkü büyüklüğünü ve gelecek yıllara yönelik beklentileri paylaşır mısınız?

Türkiye ve dünyada her geçen yıl franchise büyüyerek gelişmeye devam ediyor. Türkiye franchise pazarı oldukça dinamik ve büyüyen bir pazar. Türkiye ekonomisinin dinamik olması, genç nüfusu, jeopolitik konumu, dünya pazarlarına yakınlığı gibi özellikleri bulunuyor. Bu nedenle Türkiye’de yatırım planları olan marka sayısı giderek artıyor. Türkiye piyasasında franchise sektöründe genişleyen Türk markalarının planlarında Türkiye geneline yayılmak olduğu gibi, birçoğu da dünya üzerinde yayılmak istiyor. 2018 sonunda 50 milyar dolara ulaşması beklenen franchise sektörü hali hazırda 3 bin zincir işletmenin sahip olduğu 60 bin şube sayısı ile büyümeyi sürdürüyor. Zincir sayısı ile Avrupa birincisi olan Türkiye’de franchise sektörü son 5 yılda yüzde 180 gibi rekor bir büyüme gösterdi. Bu büyüme 200 bin kişiye yeni istihdam alanı yarattı. Şu ana kadar dışarıya açılan markaların sayısı 150’yi geçti. 700 Türk markası pusuda bekliyor, kısa süre içerisinde dünyaya açılacak. 2023 yılı itibariyle franchise sektörünün büyüklüğünün 100 milyar dolarlık hacime ulaşması bekleniyor.

Bayim Olur musun Fuarı katılımcılar için ne tür avantajlar sunuyor?

Franchise veren markalar ile girişimci adaylarının ortak sorunu aralarındaki iletişim kanallarının kısıtlı olması. Yaşanan rekabet ortamında firmalar, çok dinamik, yaratıcı ve dünyayı takip etmek zorundadırlar; gelişmeye kapalı firmaların büyüme ve yaşama şansı yok. Rekabet içinde firmalar başarılı olabilmek için diğer faktörler yanında, bazı pazarlama bileşenlerini etkin kullanmalı. Markalar fuara katılarak, yüksek potansiyele sahip franchise sistemine ve bu konuda hedeflenen ziyaretçiye ulaşıyor, fuar gerek satış noktalarını arttırmak, gerekse yurt dışına açılarak büyümek isteyen Türk markaları için büyük önem taşıyıp uluslararası iş birliklerine zemin oluşturuyor