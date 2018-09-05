Elite Concept’ten teslime özel kampanya

İnşaat sektöründe 26 yıldır yaşama değer katan projeler üreten Şua İnşaat, yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımcılarının gözdesi olan Kadıköy Fikirtepe’nin en merkezi lokasyonunda konumlanan projesi Elite Concept’te teslime özel yeni bir kampanya başlattı. İki bloğunda hemen teslim avantajı sunulan Elite Concept’ten yüzde 30 peşinat ve banka kredisiz 48 ay sıfır faiz fırsatı ile konut sahibi olmak mümkün. 24 katlı 3 blokta 1+1’den 4+1’e kadar çeşitli büyüklük ve özellikte 785 konut, 26 ticari ünite ve sosyal yaşam alanlarından oluşan Elite Concept, elit bir yaşam konsepti ve kısa vadede yüksek kazanç vadediyor.

FARKLI ULAŞIM ALTERNATİFLERİNE SAHİP

Kara, deniz, hava yolu ve raylı sistem gibi pek çok farklı ulaşım alternatifinin kesişim noktasında yer alan Elite Concept; E-5 karayoluna 1 dakika mesafede, metro ve metrobüsün yanı başında bulunuyor. Kadıköy Fikirtepe’nin en merkezi lokasyonunda bulunan proje yaklaşık olarak; Bağdat Caddesi’ne 6 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 5 dakika, Avrasya Tüneli’ne ve Harem Arabalı Vapur İskelesi’ne 8 dakika, Kadıköy vapur iskelesine, Moda sahiline ve Kalamış Marina’ya 10 dakika ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 20 dakika mesafede konumlanıyor. Birçok eğitim kurumu, hastane ve alışveriş merkezine sadece birkaç dakikalık mesafede bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Elite Concept’in değerini katlayacak olan Ünalan Kavşağı, viyadük ve bağlantı yolları sayesinde E-5 Ankara istikametine, Avrasya Tüneli’ne ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Fikirtepe’den direkt ulaşım sağlayarak ulaşımı daha da kolaylaştıracak. İki yıl içinde tamamlanması öngörülen çalışmalar kapsamında; mevcut Ziverbey ve Göztepe köprüsünden giriş ve çıkışlara ek olarak Hasanpaşa, Medeniyet Üniversitesi, Ünalan ve Yumurtacı Abdi Bey Caddesi’nden 4 giriş ve 3 çıkış yolu verilecek. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Standı’ndan geliş yönünden de direkt Fikirtepe’ye bağlantı sağlanacak. Elite Concept, bir yanda adalar, deniz ve tarihi yarımadanın göz alıcı siluetini diğer yanda Çamlıca’yı gören İstanbul’un dört bir yanına hakim manzarasıyla dikkat çekiyor. Yüzde 90 cam panoramik cephe mimarisi ile bu manzarayı kesintisiz olarak izleyebilmeyi mümkün kılan projede, modern zamanların Babil Kulesi olarak adlandırılan Dubai’deki Burj Al Khalifa ve dünyanın en yüksek kulesi olmaya hazırlanan Cidde’deki Jeddah Tower gibi prestijli projelerde kullanılan Amerikan menşeli Guardian markasının reflekte camları tercih edild