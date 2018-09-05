EKONOMİDE MİLLİ MÜCADELE RUHU

Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, milli iradeye diz çöktürmek için kur silahını kullanan dolara çetesine karşı, 15 Temmuz ruhu ile mücadele etmemiz gerektiğini söyledi. UFRAD tarafından düzenlenen ’15 Temmuz Ruhu ile Ekonomide Mücadele Dönemi’ konulu toplantıda konuşma yapan Dr. Mustafa Aydın, Türkiye ekonomisinde dövizli işlemlerin halen devam ettiğini vurgulayarak, “Kamu kurumlarında artık sözleşmeler TL ile yapılıyor ancak özel sektörde perakendeden akaryakıta kadar birçok sektörde dolar ve Euro ile yapılmış sözleşmeler devam ediyor. Dövizdeki yükseliş nedeniyle mağdur olan kişi ve kurumlar sözleşmelerin TL’ye dönmelerini talep ediyor. Bu talebin bugünden yarına yerine getirmesi mümkün olmasa da en azından ‘kur sabitlemeye’ gidilmeli” dedi.

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