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Egesia’dan Omega deposu incir çekirdeği yağı

Yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla, adı Aydın ile özdeşleşen incirin çekirdeğini ayırarak soğuk pres yöntemiyle yağını sıkan Egesia, incir çekirdeği yağının patentini alarak üretimini gerçekleştiriyor.

Egesia’dan Omega deposu incir çekirdeği yağı

Yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla, adı Aydın ile özdeşleşen incirin çekirdeğini ayırarak soğuk pres yöntemiyle yağını sıkan Egesia, incir çekirdeği yağının patentini alarak üretimini gerçekleştiriyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 19:40
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Egesia’dan Omega deposu incir çekirdeği yağı

Egesia’nın patentini alarak üretimini gerçekleştirdiği incir çekirdeği yağının içeriği sağlığa son derece faydalı olan omega yağlarından oluşuyor. Yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla inciri çekirdeğinden ayırmayı başaran, daha sonra soğuk pres yöntemiyle incir çekirdeğinin yağını sıkan Egesia, ortaya çıkan ürünün patentini de alarak üretimini yapıyor. İncir çekirdeği yağında yüzde 40 omega 3, yüzde 30 omega 6, yüzde 17 omega 9 yağı bulunuyor. Egesia’nın ürettiği ‘İncir Çekirdeği Yağı’nın yüzde 87’si omega yağlarından oluşuyor. Günümüzde piyasada bulunan veya bilinen soğuk pres yağlar kategorisinde hiçbir yağ, omega 3-6-9 yağlarını bir arada bünyesinde bulundurmuyor. İncir Çekirdeği Yağı, sadece omega 3 oranı ile dahi en yakın omega içeren balık yağlarına büyük oranda üstünlük sağlıyor. İncir Çekirdeği Yağı’nın balık yağlarına göre kokusu rahatsız etmiyor, kolay tüketim sağlıyor ve mide ağrısı oluşturmuyor.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI BİR ENERJİ KAYNAĞI

Beyin gelişimi tamamlanmamış ve okul çağındaki çocuklar için omega yağ asitleri çok değerli. Beyine omega asitleri ile destek vermek çocukların daha akıllı, zeki, üretken, çalışkan ve başarılı olmasını sağlıyor. İncir Çekirdeği Yağı, aynı zamanda enerji kaynağı. Yapılan araştırmalarda ve kullanan kişilerden geri dönüşlerde alınan bilgiler doğrultusunda, kullanıcılar kendilerini daha enerjik hissediyorlar. Alzheimer hastalığına yakalanmış veya yakalanma riski olan tüm insanlar için omega destekleyici bir kaynak. Bunun için de yetişkinlerde sabah akşam 1’er çay kaşığı incir çekirdeği yağı faydalı sonuçlar verebiliyor. Çocuklarda ise günde bir öğün ve bir çay kaşığı İncir Çekirdeği Yağı tüketimi öneriliyor.

KATKI MADDELERİ KULLANILMIYOR

Egesia, İncir Çekirdeği Yağının ilk bulucusu olması sebebiyle katkı maddeleriyle korunmaması konusunda çok hassas davranıyor. Bu yüzden Egesia ürünleri katkısız, koruyucu madde içermiyor. Yani yüzde 100 doğal ürünlerden oluşuyor. Egesia, yağları yüzde 100 soğuk sıkım yöntemi ile üretiyor. İncir Çekirdeği Yağı, omega yağ asitlerinin yanı sıra Tocopherol yani (E vitamini) de içeriy

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