Cama yansıyan tarih DECORİUM

SELİMİYE: Bu eserde Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ diye bahsettiği, Selimiye Cami Kubbesi ve Selimiye Cami Hünkar Mahfili çinilerinden esinlenildi. El imalatı renklendirilmiş cam üzerine yapılan uygulamada kullanılan 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunuluyor.

Tarihten bugüne sarayları, evleri ve sofraları süsleyen, estetiği geçmişten geleceğe yansıtan şeffaf bir kültür olan cam, Decorium ile farklı bir boyuta taşınıyor. Decorium, 500 yıllık geçmişe sahip olan camı, altın, gümüş, dekor ve diğer süslemelerle bezeyerek müşterilerinin hizmetine sunuyor. Ağırlıklı olarak el işçiliği üzerine kurulu fabrikasıyla İstanbul’da hizmetlerine devam eden Decorium, deneyimli bir ekibe sahip. Şıklığı ile göz dolduran, tarihi dokusu ve tasarımları ile fark yaratan ürünleriyle kurumsal ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap veren Decorium, satış ve satış sonrası hizmetleriyle çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Decorium, Türkiye’de ve dünyada çoğu kez kurumsal firmalar tarafından tercih edilen ürünlerini talep edilen konsept ve üretilebilir adette karşılayarak ihtiyaçlara çözüm arıyor. Yaşama renk katan camı çeşitli tekniklerle işleyerek insanların beğenisine sunan Decorium’un ürünleri, ihtişamı üzerlerine dokunan usta eller sayesinde değer kazanıyor. El işçiliğinin ve kalite standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu Decorium tesisinde cam işleme üretimine değer katma misyonu ile üretime devam ediyor.

SARAY VE YAŞAM KOLEKSİYONU

Decorium, yaşadığımız topraklardaki ve dünyadaki zengin kültür miraslarını camın üzerine işleyerek oluşturduğu ürünleri Saray Koleksiyonu, günlük yaşantımızda ve özel günlerimizde kullanmayı tercih ettiğimiz ürünleri de Yaşam Koleksiyonu adı altında sunuyor.

30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT BAŞARISI

Katma değeri yüksek ürünlerini yurtiçindeki bayileri ve havalimanı gümrüksüz satış noktalarından satışa sunan Decorium, özel kurumsal çalışmalarıyla da Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarıyla çalışıyor. Decorium, dünyanın 30’dan fazla ülkesine ihracat da gerçekleştiriyor.