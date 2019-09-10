Mitsubishi Electric için her şeyden önce müşteri geliyor

Mitsubishi Electric, klimadan asansöre, endüstriyel otomasyon sistemlerinden uzay sistemlerine kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren bir dünya devi. 43 ülkede direkt operasyonları bulunan Mitsubishi Electric, global stratejilerinin ışığında yerelleştirme çalışmalarına büyük önem veriyor. Müşteri deneyimi ve mutluluğunun özellikle daralan ticaret hacmi ve hassas ekonomik süreçlerde daha da önemli hale geldiği bir gerçek. İşte Mitsubishi Electric tam da bu alana yani müşteri memnuniyetine odaklanmış durumda. Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, uyguladıkları pazarlama stratejilerini Ekovitrin’e anlattı.

Öncelikle kendinizden ve Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

Mitsubishi Electric Türkiye’nin Kurumsal Yönetim Bölümü’nde Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Pazarlama, Ticari Pazarlama ve Marka İletişimi alanında farklı kurumlarda yaklaşık olarak 16 yıldır çalışmalarımı sürdürüyorum. Aynı zamanda sektörümle ilintili olarak web sitesi ve dergilerde makaleler yazıyorum. Çeşitli üniversitelerde pazarlama, dijital pazarlama, marka iletişimi ve marka yönetimi üzerine konuşmalar gerçekleştiriyorum ve ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi Reklam ve Halkla İlişkiler Sektör Temsilcisi’yim.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki faaliyetlerinde ise tıpkı dünyada olduğu gibi “evden uzaya” kadar uzanan çok geniş bir hizmet alanı mevcut. Daha iyi bir gelecek için değişim hedefi doğrultusunda 95 yılı aşkın süredir toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışan Mitsubishi Electric’in hizmet verdiği tüm sektörler için ileri teknoloji ile donatılmış, enerji verimli, çevre dostu, uzun ömürlü ve akıllı ürün, sistem ve hizmetleri bulunuyor. Mitsubishi Electric olarak Türkiye’deki ana faaliyet alanlarımız klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markamızın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan bir marka olarak, otomasyon teknolojilerimiz ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyoruz. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. Bir iletişim profesyoneli olarak iletişim altyapısına da katkı veriyor olmak ayrı bir mutluluk.