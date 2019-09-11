Kuveyt Türk'ten sürdürülebilirlik raporu

Katılım bankaları arasında aktif büyüklük açısından ilk sırada yer alan Kuveyt Türk, başarısının devamlılığı için geniş bir alanda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik uygulamalarını raporlaştırdı. “Değerlerimizle dünyaya açılıyoruz” konseptiyle hazırlanan raporda, bankanın yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği öncü çalışmalara yer verildi. Teknoloji ihracından sosyal sorumluluk projelerine kadar gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda yurtiçi ile sınırlı kalmayıp farklı coğrafyalara uzanan Kuveyt Türk, sürdürülebilirlik raporunu pasaport formatında hazırlayarak bu alandaki vizyonunu ortaya koydu. Bankanın sürdürülebilirlik raporu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI-Global Reporting Initiative) G4 Temel (Core) ilkelerine göre hazırlandı ve onaylandı.

“DÜNYAYA YAZILIM İHRAÇ EDİYORUZ”

Sürdürülebilirlik raporunun şirketlerin gelişimini, itibarını ve güvenilirliğini pozitif yönde etkilediğinin altını çizen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Değerlerimizle dünyaya açılıyoruz konseptiyle hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuzla finans, teknoloji, çevre ve toplumsal alanlardaki yaklaşımlarımızı, performansımızı ve çalışmalarımızı paydaşlarımızla ve kamuoyumuzla paylaştık” dedi. Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezini kuran banka olduklarını hatırlatan Aslan Demir, “Günümüzde iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka olarak teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm odaklı çalışmalarımızı merkezine insanı koyarak sürdürüyoruz. 2015’te kurduğumuz Architecht Teknoloji kısa sürede ülkemizin önde gelen teknoloji ihracatçılarından biri haline geldi. Ar-Ge merkezlerimizde geliştirdiğimiz dünyanın ilk uçtan uca bütünleşik ve çok kanallı katılım bankacılığı paketi BOA Bankacılık Platformu’nu 20 ülkedeki 60’tan fazla bankaya ihraç ediyoruz” diye konuştu.

“YENİLİKÇİ FİKİRLERİ DESTEKLEYİP BÜYÜTÜYORUZ”

İnovatif sürdürülebilirlik uygulamalarına da önem verdiklerini kaydeden Aslan Demir, “Yeni fikirleri büyütüp geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla 2017’de kurduğumuz Lonca Girişimcilik Merkezi’nde startup’lara eğitim, proje bazlı mentorlük, çok lokasyonlu kuluçka hizmeti, cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, özellikle FinTech’ler için API ve bu konuda özel mentorlük gibi birçok destek sağlıyoruz. Lonca’da her yıl üç başvuru dönemiyle yılda ortalama 30 startup’a eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu.