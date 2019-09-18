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KPMG Türkiye, inşaat raporunu yayımladı

KPMG Türkiye İnşaat ve Altyapı Sektör Lideri İsmail Önder Ünal, 2018 yılını küresel ekonomideki artan belirsizliklerin ve yurt içinde yükselen döviz kurları ve faizlerin baskısı altında zayıf bir performansla tamamlayan Türk inşaat sektöründe kırılganlıkların devam ettiğini söyledi. İnşaat sektöründe belirgin bir toparlanma öngörülmediğini vurgulayan Ünal “Önümüzdeki kısa vadede yabancı ilgisinin devam etmesiyle sektördeki daralmanın kısmen sınırlanacağı düşünülüyor” dedi.

KPMG Türkiye, inşaat raporunu yayımladı

KPMG Türkiye İnşaat ve Altyapı Sektör Lideri İsmail Önder Ünal, 2018 yılını küresel ekonomideki artan belirsizliklerin ve yurt içinde yükselen döviz kurları ve faizlerin baskısı altında zayıf bir performansla tamamlayan Türk inşaat sektöründe kırılganlıkların devam ettiğini söyledi. İnşaat sektöründe belirgin bir toparlanma öngörülmediğini vurgulayan Ünal “Önümüzdeki kısa vadede yabancı ilgisinin devam etmesiyle sektördeki daralmanın kısmen sınırlanacağı düşünülüyor” dedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:51
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KPMG Türkiye, inşaat raporunu yayımladı

İnşaat Sektörel Bakış–İlk Yarı raporundan başlıklar şöyle;

- İlk çeyrekte de inşaat sektörü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 küçülerek keskin bir daralma yaşadı. Sektörden gelen öncü veriler zayıf seyrin devam ettiğini gösteriyor. Genel ekonomide kalıcı bir toparlanma sağlanana kadar kırılganlıkların sürmesinden endişe ediliyor.

İSTİHDAM KAYBI SÜRÜYOR

- 2018 yılında yüzde 21,3 ile 469 bin kişilik istihdam kaybı yaşanmıştı. Ocak-Mart dönemlerinde bu eğilim yavaşlayarak da olsa sürdü. Yılın geri kalan döneminde sektörün istihdamı 114 bin kişi azaldı. İnşaat sektöründeki toplam istihdam 1 milyon 615 bin kişiye geriledi.

- İstihdamda olduğu gibi sektörün güven endekslerinde de düşüş devam ediyor. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre sektörde güven endeksi yılbaşından bu yana yüzde 8,9 daha gerileyerek yüzde 50,4’e indi. Alt endeksler içinde en sert düşüşler istihdam ve satış fiyatlarına yönelik beklentileri yansıtanlarda gerçekleşti.

YAPI VE RUHSAT İZİNLERİ AZALDI

- Sektörde yılın ilk yarısında ciro döviz kurlarındaki dalgalanmaya paralel bir seyir izledi, asgari ücret artışı sektörün girdi maliyetlerini olumsuz etkiledi. Malzeme ve asgari ücret artışlarının etkisiyle maliyetlerde artış ise yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

- Konut ve genel olarak da inşaat sektöründeki kırılganlıkların devam ettiğini gösterir bir diğer veri ise 2019’un geride kalan dönemindeki yapı ve ruhsat izinlerinden geldi. Ocak-Mart döneminde Türkiye genelinde yapı ruhsatlarının yüzölçümü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 azaldı.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 76,9 ARTTI

- Yurt dışı yerleşiklerin ilgisi, sektördeki kayıpları kısmen telafi ediyor. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,9 artış gösterdi. Yabancıların gayrimenkul yatırımları 2019’un ilk beş ayında yüzde 32,4 artarak 2,4 milyar dolara ulaştı.

- Konut fiyatlarının yıllık artış hızı 2018 sonundaki yüzde 4,5’ten Nisan’da yüzde 2,7’e gerileyerek reel olarak yüzde 14’lük düşüşe işaret etti.

Haberin devamı Ekovitrin Eylül sayısında! Okumak için tıklayınız.

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