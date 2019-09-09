İTHİB'in "Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi" nedir?

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB), tekstil sektöründe reform sayılabilecek bir projeye imza attı. Sektörün önde gelen birlikleriyle Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile protokol imzalayan İTHİB, ‘Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi’ni başlattı. Proje kapsamında, tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrencilere tüm eğitim dönemi boyunca karşılıksız burs verilecek ve eğitim hayatları boyunca da uygulamalı eğitim görmeleri ve iş garantisi sağlanacak. Proje hakkında İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz'le gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi ilgiyle okuyacaksınız...

Tekstil mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmesini sağlamak amacıyla sektörün önde gelen birlikleri olarak YÖK’le bir işbirliği yaptınız ve bir burs programı başlattınız. Bu program gençlere ve sektöre ne gibi imkanlar sunuyor?

Türkiye ekonomisinin en önemli bileşenlerden biri olan tekstil ve hazır giyim sektörlerimizin hedeflediği kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilebilmesi ve ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için niteliği yüksek başarılı tekstil mühendislerine olan ihtiyacımız kaçınılmaz. Ancak son yıllarda tekstil mühendisliği başarı sıralamaları ve tekstil mühendisliği bölümlerinin doluluk oranları, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu seviyenin çok altında gerçekleşmekteydi. Biz de Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası işbirliğiyle Ticaret Bakanlığımızın onaylarıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile bir protokol imzaladık.

Burs kapsamımızda; Tekstil mühendisliğini tercih edecek öğrencilere tüm eğitim dönemi boyunca karşılıksız burs verilecek ve eğitim hayatları boyunca da uygulamalı eğitim görmeleri ve iş garantisi sağlanacak. Burs kriterleri kapsamında ise öğrencilerin üniversiteye girişte başarı sıralamasında ilk 80 bin içerisinde olması ve öğrencinin ilk 5 tercihinden birinin “Tekstil Mühendisliği” olması gerekiyor. İlk 20 bindeki öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilirken, 20 ile 50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50 ile 80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin 50’si karşılıksız olarak verilecek.

Bu kapsamda bir yılı aşkın süredir gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde ulaştığımız tablo; projemizin hedeflerine ulaştığının en açık göstergesi. 2018 yılı tekstil mühendisliği kontenjanları yüzde 42 seviyesinde gerçekleşirken; 2019 yılında kontenjanlar yüzde 92’ye çıktı; 13 tekstil mühendisliği fakültemizin 8’i kontenjanlarının tamamını doldurmuştur. Tekstil mühendisliği başarı puanları ise yaklaşık 100 puan seviyesinde arttı. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde 20-50 bin arasında 33 öğrencimiz, 50-80 bin arasında 56 öğrencimiz ile toplamda 89 öğrencimiz burs sisteminden faydalanmaya hak kazandı. Tekstil Mühendisliğine 1. olarak yerleşen öğrencilerin başarı puanları İstanbul Teknik Üniversitesi 38 puan, Marmara Üniversitesi 83 puan, Uludağ Üniversitesi 93 puan, Gaziantep Üniversitesi 181 puan, Pamukkale Üniversitesi 141 puan şeklinde oldu. Erciyes Üniversitesi son 3 yılda sadece 1 öğrenci almışken 2019 yılında kontenjanlarını doldurdu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi son 3 yıldır öğrenci alamıyorken 2019 yılında 12 öğrenci aldı. Uşak Üniversitesi son 3 yılda 2 öğrenci almışken 2019 yılında kontenjanlarını yüzde 75 oranında doldurdu. Böylece bu program sayesinde tekstil ve hazırgiyim sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına ulaşacağını ve gençlerimizin, sektörlerimizin dönüşümünde önemli bir rol oynayacağını öngörüyoruz.

“TÜRK TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRLERİ DÜNYADA 8’NCİ”

Tekstil mühendisliği sektör için neden bu kadar önemli?

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz, dünyanın en büyük sekizinci, AB’nin ise en büyük üçüncü tedarikçisi. Her yıl 15 milyar doların üzerinde sağlanan dış ticaret fazlasıyla tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz, dış ticarette Türkiye ekonomisine en fazla döviz girişi sağlayan sektörler. Aynı zamanda perakende sektörü de dâhil olmak üzere 2 milyonu aşkın kişiye sağladığımız istihdamla da ayrıca gurur duyuyoruz.

Sektörlerimizin Türkiye’de ve dünyada sağlamış olduğu bu başarı tablosunun mimarları arasında; sektörümüzün ve ülke ekonomimizin, daha müreffeh yarınlara ulaşması için büyük fedakarlıklarla üretim yapan firmalarımız, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız olduğu kadar, tekstil mühendislerimiz de bulunuyor. Dolayısıyla yeni başarı hikayeleri yazmak için büyük yatırımlar gerçekleştiren sektörümüzün dinamik, Türkiye ve dünyadaki küresel gelişmeleri yakından takip eden gençlerimize olan ihtiyacı kaçınılmaz.

Haberin devamını okumak için lütfen tıklayın>>>