Hazar Ekonomik Forumu'nda "birlik vurgusu" öne çıktı

Hazar'a kıyısı olan ülkeler, Türkmenistan'da düzenlenen Birinci Hazar Ekonomik Forumu'nda buluştu. Birinci Hazar Ekonomik Forumu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un ev sahipliğinde, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı İhsak Cihangiri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Hazar'ın, bölgedeki barışçıl istikrar ve bölge ülkelerinin işbirliği sayesinde enerji, teknoloji, ulaşım ve lojistik gibi sektörler açısından uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi. Berdimuhammedov, açılış konuşmasında, Hazar Denizi'nin konumu ve Hazar'a kıyısı bulunan ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Hazar Denizi'nin bulunduğu bölgedeki barışçıl istikrarın ve bölge ülkelerinin işbirliğinin önemine dikkat çeken Gurbanguli Berdimuhammedov, "Böylece Hazar, enerji, teknoloji, ulaşım ve lojistik gibi sektörler açısından uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri haline gelecek" dedi.

Hazar Denizi'nde önemli enerji kaynaklarının bulunduğunu ifade eden Berdimuhammedov, bölgenin gelişmesi için Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan tarafından enerji alanında geliştirilecek güçlü bir işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. Berdimuhammedov, Hazar Denizi'ndeki enerji kaynaklarıyla ilgili çalışma yapılırken ekolojik dengenin de korunması gerektiğine işaret ederek, çevrenin korunması konusunda uluslararası standartlara uygun davrandıklarını belirtti. Ticareti geliştirmek amacıyla ulaşım ve iletişim ağları açısından önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Berdimuhammedov, bu kapsamda geçen yıl inşa edilen Türkmenbaşı Uluslararası Limanı'nı örnek gösterdi.

Forumun ana mesajının Hazar'a kıyısı olan beş ülkenin güçlerini birleştirmesi olduğunu vurgulayan Türkmenistan Ekonomi Bakanı Azatdurdy Berjanow ise "Hazar Denizi'nin sunduğu iş fırsatlarından ve doğal kaynaklardan yararlanmak istiyoruz. Ayrıca yeni yatırımlar arıyoruz. Ülke ekonomisi olumlu bir yörüngede ve teknik altyapımızı geliştirmek için sürekli çalışıyoruz." dedi.

Bu beş ülke tarafından Ağustos 2018'de imzalanan Hazar Denizi'nin Yasal Statüsüne İlişkin Sözleşme ile bölgesel entegrasyonda ilk adım atıldı. Bu anlaşma sayesinde ulaşım, ticaret, enerji ve ekoloji alanlarında iş birliğinde yeni bir sayfa açıldı. Birinci Hazar Ekonomik Forumu'nda yıl dönümü kutlanan anlaşma ile yabancı yatırımcılara çağrı yapıldı.