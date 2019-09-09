Gündemdeki lojistik haberleri Ekovitrin'de...

PROMETEON’DAN ‘PS22 PISTA’ SERİSİ

Pirelli marka premium endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’un; çamur, kum, çimen gibi en zorlu ve değişken arazi şartlarına ve asfalt zemine dayanıklı olarak geliştirdiği ‘PS22 PISTA’ serisi askeri araçlar ve özel amaçla kullanılan araçlar tarafından tercih ediliyor. ‘PS22 PISTA’ serisi çamur, kum, çimen gibi değişken yüzeylerde üstün yol tutuş ve dayanıklılık sağlıyor. Askeri araçlar, özel amaçla kullanılan araçlar ve off road’da kullanılan ağır vasıta araçlar tarafından tercih edilen seri en zorlu koşullarda dahi uzun ömür vadediyor.

VOLVO TRUCKS’TAN SON 20 YILIN EN YÜKSEK PAZAR PAYI

Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü 2017 yılından bu yana yürüttüğü Volvo Trucks, müşteri odaklı yaklaşımı ve kişiye özel çözümleriyle kararlı büyümesini sürdürüyor. 2019 yılının ilk yarısı itibariyle yüzde 59 daralan ağır kamyon pazarında yüzde 7,3 pazar payına ulaşan Volvo Trucks, 16 ton kamyon ve çekici pazarında ise Haziran ayında yüzde 10,2’lik pazar payı yakaladı.

FORD TRUCKS, TIP TRAILER SERVICES İLE İŞBİRLİĞİNE GİTTİ

Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından Avrupa pazarlarında yeni bayi açılışlarıyla büyüyen Ford Trucks, faaliyet gösterdiği ülke sayısını 2020 sonunda 51’e çıkarmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Dünya prömiyeri IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda gerçekleştirilen “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü” yeni çekicisi F-MAX’in elde ettiği uluslararası başarıların ardından Batı Avrupa’da servis noktalarını da hızla artıracak bir anlaşmaya imza attı.

CONTINENTAL’DEN ULTRANS SÜRÜCÜLERİNE LASTİK VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Continental Türkiye, trafikte sıfır ölüm, sıfır yaralanma ve sıfır kazayı hedeflediği ve ‘Vision Zero’ olarak adlandırdığı kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, lastik ve sürüş güvenliği eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede iş birliği yaptığı şirketlere bir yenisini daha ekleyen Continental Türkiye; ağır kargo ve akaryakıt ürünü taşımacılığını yapan Hatay merkezli Ultrans Taşımacılık şirketinin sürücüleri için bir eğitim programı düzenledi.

ANADOLU ISUZU’DAN MAKEDONYA’YA ARAÇ TESLİMATI

Anadolu Isuzu ihracat pazarlarındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Prilep Belediyesi’nin düzenlediği ihaleyi kazanan Anadolu Isuzu, toplam 4 adet CNG (Compressed Natural Gas-Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sahip Isuzu Citiport otobüsünü 24 Ağustos tarihinde düzenlediği törenle teslim etti.

SCANİA, MAVİ KORİDOR RALLİSİ’NE CNG’Lİ MODELİYLE KATILDI

Scania, Gazprom sponsorluğunda Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve doğalgazlı araçların sergilendiği Mavi Koridor Rallisi’ne 13 litrelik 410 beygir gücündeki CNG’li aracıyla katıldı. Türkiye’nin önde gelen doğalgazlı araç üreticileri, enerji şirketleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katıldığı etkinlikte, uzmanlar tarafından doğalgazın motor yakıtı olarak kullanım teknolojisi konulu toplantılar da gerçekleştirildi.

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