“Geberit, konforlu ve uzun ömürlü ürünler sunuyor”

Geberit olarak 2019 yılının ilk yarısında sergilediğiniz performansı ve yaptığınız yatırımları anlatır mısınız?

Geberit olarak 2019 yılı için yüzde 15 büyüme hedefiyle çalışıyoruz. Bu sene de hedefimizi yakalamak için çaba sarf ediyoruz. Bunun için de mevcut ürünlerin satışının yanı sıra yeni ürünlerimiz devreye girecek. Tabii bu, ekonomik şartların, projelerin ve talebin devam etmesiyle ilgili bir durum. Umuyoruz ki ekonomik göstergeler iyi olur. Çünkü dişler birbirine bağlı, tek başımıza çarkı döndürmemiz mümkün değil. Önemli olan talebin oluşması, Geberit olarak her zaman hazırlıklıyız. Talep edildiğinde şantiyelere de kapsamlı teknik destek veriyoruz. Bu hizmetleri her firma vermiyor. Satış ekibimiz teknik sorulara rahatlıkla cevap verebilecek donanıma sahip deneyimli arkadaşlardan oluşuyor. Artı özelliklerimiz olduğunu düşünüyoruz. Ekonomide iyiye gidiş sağlanırsa bu yıl için de hedeflerimizi tutturmak istiyoruz. Gelecek yıl için de aynı şekilde büyüme hedefimiz devam ediyor. Mevcut ürünlerimizin yanında, vitrifiye ürünleri ve banyo mobilyaları ile bu hedefi yakalamak için çaba sarf edeceğiz. Doğru zamanda, doğru yatırımlar ile sürdürülebilir işler yapabilmeyi istiyoruz. Umuyoruz ki sürdürülebilir bir piyasa ortamı sağlanır.

“ÜÇ ANA ÜRÜN GRUBUNA SAHİBİZ”

Ürün gruplarınızda hangi özellikler ön planda yer alıyor?

Markamızın üç ana ürün grubu bulunuyor; montaj ve rezervuar sistemleri, boru sistemleri, banyo sistemleri. Montaj ve rezervuar sistemleri içerisinde; montaj sistemleri, rezervuarlar & iç takımlar olarak, boru sistemleri; drenaj sistemleri ve temin sistemleri, banyo sistemleri ise; akıllı klozetler, duşlar & küvetler, fotoselli batarya & kontrol sistemleri, vitrifiye & mobilya olarak ayrılıyor.

Öte yandan Sigma serisinin yeni nesil ürünü Sigma21 ile geniş kumanda kapağı yelpazesine yuvarlak butona sahip cam kumanda kapağını ekledik. Beyaz, siyah, bej ve kişiye özel cam renklerini kendine kodlayan Sigma21, çerçevesiz yenilikçi tasarımı sayesinde neredeyse sınırsız malzeme ile kaplanabiliyor. Sigma21, Archiproducts Design Awards ödülüne layık görüldü. Geberit olarak, yeniden tasarladığımız Sigma50 ile de banyoları daha işlevsel ve zarif bir atmosferle buluşturuyoruz. Ünlü Endüstriyel Tasarımcı Christoph Behling tarafından yeniden yorumlanan Sigma50, kumanda kapağının üzerindeki iki ergonomik butonu ile kullanıcılarımızı işlevsellikle buluşturuyoruz. Cam, doğal taş, ABS plastik veya metal yüzey kullanımlarıyla tasarlanan Sigma50, beyaz, bej, krom, arduvaz, siyah gibi sekiz farklı renk seçeneği ve kişiye özel tasarlanabilir kapaklarıyla sınırsız seçenek sunuyor. Sigma70 ürünümüz, banyosunda kendi kimliğini yaratmak isteyen kullanıcılarımız için ideal bir seçenek oluyor. Beyaz, siyah, toprak rengi ve paslanmaz çelik ile kullanıcılarımıza dört farklı renk seçeneği sunan tasarım, banyolarında sofistike bir ambiyans yaratmak isteyenlerin tercihi oluyor. Ayrıca Omega ve Alpha serilerimiz de bulunuyor. Seramik rezervuarlar için iç takımlar üretiyoruz. Bunların yanı sıra her geçen gün, duş alanlarında açık tasarımlar tercih eden müşteri sayısı artıyor. Bu noktada da Geberit olarak hemzemin duşlarla tüketicilerimizi buluşturuyoruz. Geberit CleanLine duş kanalları, Geberit duvar, süzgeci ve Geberit Setaplano duş zemini ile yaşam alanlarını konfor ile buluşturuyoruz.

Tabi bu noktada akıllı klozetlerden bahsetmemek olmaz. Geberit olarak devrim niteliğindeki akıllı klozet teknolojilerimizle sektöre farklı bakış açısıyla baktığımızı kanıtlıyoruz. AquaClean Mera, AquaClean Sela, AquaClean Tuma bunun en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Geberit olarak, kullanıcılara daha konforlu ve daha uzun ömürlü ürünler sunuyoruz. Yani daha modern ve daha verimli ürünlerle ilerlemek önceliğimiz. Örneğin; gömme rezervuarlarımızın kumanda kapakları normalde manueldir. Bunların çeşitli serileri var. Bu serilerden yuvarlak ve kare formlu olanları mevcut ama basma düğmeli normal 3-6 litre olarak tasarlanmış kumanda kapaklarımız da var. Renk ve malzeme alternatifleri değişkenlik gösterebiliyor. Sunduğumuz değişik kaplamalar bu ürünlerin daha uzun süre kullanabilmesini sağlıyor. Ancak piyasadaki bazı markalarda bunu göremeyebilirsiniz. Biz daha sürdürülebilir ürünler sunuyoruz. Ayrıca hijyeni artırmak için fotoselli kumanda edilebilecek kapaklar yapıyoruz. Görsel olarak daha fazla farkındalık yaratacak tasarımlara sahibiz. Kaplama renklerini ve model kaplamalarını beğenmeyen kullanıcılara kendi kaplamalarını yapabilme, yani özgür tasarım imkanı sunuyoruz. Bu da sonsuz sayıda kapak alternatifi anlamına geliyor. Projelerde de bunu sunuyoruz ki müşteri istediği zaman yeniliklerimizi yaşam alanlarına katabilsin. Bazı modellerimizde seçenekler az ama Sigma serimizde sonsuz seçenek var. Bu da kullanıcılar açısından büyük bir avantaj.

Teknolojik detayların en çok hakim olduğu ürün gruplarınız nelerdir? Bu ürünler ne kullanıcılara ne gibi avantajlar sağlıyor?

Bu noktada akıllı klozetlerden bahsetmek yerinde olur. Yukarıda da bahsettiğim gibi AquaClean Mera, AquaClean Sela, AquaClean Tuma bunun en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra ürün gamımızda çift kademeli deşarj sistemine sahip IF Tasarım Ödüllü fotoselli bir kumanda kapağı olan Sigma80 bulunuyor. Büyük veya küçük ışığın önüne yaklaştırılan elin dalgasıyla deşarj sürecini başlatan tasarım, kullanıcı olmadığında bekleme moduna...